شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتعامل مع الحمل الأول أبرزها التغذية الجيدة وأخذ الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمل يعد من الأمور التي تسعي لتحقيقها النساء، ونجد أن الكثيرات يتعرضن لإهمال صحتهن خلال هذه الفترة الحرجة، فهناك العديد من النصائح الصحية التي يجب القيام بها لدي الكثيرات للحد من التعرض لأي مشاكل صحية للأم والجنين، ويدمها لنا التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، ومنها:

-الفيتامينات

الأشهر الأولي تعد من أصعب أشهر الحمل، في التي يتكون خلالها الجنين، ولذا علي الأم أخذ الفيتامينات المسئولة عن تحسين نمو الجنين كحمض الفوليك، والفيتامينات الشاملة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي.

-اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

يعد من أهم النصائح التي يقدمها التقرير للنساء الحوامل، لأنه يساهم بشكل ملحوظ تقوية الجهاز المناعي، والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بنقص التغذية، ولذا عليك تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف، والدهون الصحية، والفيتامينات أي يمكنك تناول اللحوم والدجاج، والسلطة الخضراء، وتقسيم الأطعمة علي ثلاث وجبات صحية ومتوازنة.

-النوم الجيد

يعد النوم الجيد والصحي من أبرز وأهم النصائح الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تحسن حالتها الصحية، والنفسية، فالنوم الجيد وأخذ القسط الكافي من النوم والراحة يعد من أهم النصائح المقدمة للحامل.

-التخلص من الغثيان الصباحي

عادة في أشهر الحمل الأولي، تعاني نسبة كبيرة من النساء الحوامل بالغثيان الصباحي، ولذا عليها استشارة الطبيب لإعطائها العلاجات والنصائح الطبية التي تساهم بشكل ملحوظ في التخلص أو تقليل الغثيان.

القيام بممارسة الرياضة يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الحامل والجنين، لأنها تنشط الدورة الدموية بالجسم، كما أنها تسهل الولادة الطبيعية.