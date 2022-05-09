شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تؤدى للإصابة بتليف الكبد.. اعرفها واحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتعرض الكثيرون للإصابة بتليف الكبد دون معرفة الأسباب المؤدية لتلك الإصابة، وخلال التقرير التالي نتعرف على أبرز وأهم الأسباب المؤدية للإصابة بتليف الكبد، وفقا لوكالة نوفوستي.

وأوضحت الوكالة أن التقليل من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب3، والفواكه يساعدان فى الحفاظ على صحة الكبد، والحد من التعرض لأى مضاعفات صحية به كالإصابة بتليف، فحدوث مشاكل فى الكبد أو الإصابة بأمراض خاصة به، لا تظهر أعراضه فى مراحل مبكرة، وتظهر فى المراحل المتأخرة بشكل عام.

وأشارت الوكالة، خلال تقريرها، إلى أنه يجب التقليل من تناول الأطعمة التى تحتوي علي فيتامين أ وب3، فهما يتسببان فى الشعور والإصابة بالصداع وتهيج الجلد والتعرض لمشاكل فى الكبد، كما أن التناول الدائم للعقاقير القوية يعرضك للإصابة بتلف الكبد.

كما أن السكر يعد من الأمور الخطر لأنها تزيد من الإصابة بمرض الكبد الدهني، ولذا يجب عدم الإسراف في تناول الفواكه كالتفاح الذي يحتوي علي 100 جرام من سكر الفركتوز، وعند الإسراف في تناول هذه الأطعمة يتسبب الإصابة بزيادة الوزن، وهذا يزيد من فرص تعرضك لتليف الكبد.