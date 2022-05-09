شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يشخص الأطباء عدم انتظام ضربات القلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدم انتظام ضربات القلب من الحالات الصحية الشائعة، فإذا كنت تعاني من اضطراب نظم القلب المزمن أو المستمر، فإن الأمر يتعلق فقط بتسجيل مخطط كهربية القلب (ECG) وتوثيق وجود ونوع اضطراب نظم القلب الذي تعاني منه، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كيفية تشخيص الأطباء عدم انتظام ضربات القلب، بحسب موقع " verywellhealth".

وغالبًا ما يكون عدم انتظام ضربات القلب عرضيًا بطبيعته، يأتي ويذهب دون سابق إنذار في هذه الحالات ، قد تحدث الأعراض على شكل نوبات متقطعة، غالبًا ما تستمر لبضع ثوانٍ فقط، مما يجعل تخطيط القلب بشكل عشوائي لمدة 12 ثانية من غير المحتمل أن يكشف عن عدم انتظام ضربات القلب وتكون هناك حاجة إلى اختبار إضافي.





التاريخ الطبي / الفحص البدنيإذا رأى الطبيب أن أعراضك لا تهدد حياتك ، فمن المحتمل أن تبدأ بفحص جسدي ، بالإضافة إلى مراجعة الأعراض والحالات المحتملة التي قد تسبب اضطراب نظم القلب.

على سبيل المثال، إذا اشتبهوا في أن اضطراب الغدة الدرقية أو مرض القلب يسبب عدم انتظام ضربات القلب، فقد يتم اختبارك لمعرفة هذه الحالات بالإضافة إلى ذلك ، قد تخضع لاختبار مراقبة القلب مثل مخطط كهربية القلب (ECG) أو مخطط صدى القلب.

إشارات تحذير

من المحتمل أن ينظر الطبيب في احتمالية إصابتك باضطراب نظم القلب الخطير ، مثل تسرع القلب البطيني أو إحصار القلب، إذا كان لديك:

-نوبات من الدوخة الشديدة غير المبررة

-الإغماء (فقدان الوعي)

هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تعاني من مرض قلبي أساسي.

إذا كانت هذه هي الحالة ، فمن المحتمل أن يتم وضعك على جهاز مراقبة القلب في المستشفى حتى يتم إجراء تشخيص مؤكد ، وإذا لزم الأمر ، يتم بدء العلاج الفعال.





تخطيط القلب الكهربيمن غير المحتمل أن تشير الأعراض الأكثر شيوعًا لاضطراب نظم القلب، مثل خفقان القلب أو التعب الخفيف أو الدوار الخفيف العابر، إلى عدم انتظام ضربات القلب الذي يهدد الحياة ويمكن استخدام تقييم قلبي أكثر روتينية.

بشكل عام، يتم تحقيق ذلك من خلال محاولة تسجيل مخطط كهربية القلب أثناء نوبة من الأعراض باستخدام مخطط كهربية القلب الأساسي، لديك أقطاب كهربائية متصلة بصدرك تسجل النشاط الكهربائي لقلبك ، بما في ذلك وقت حدوث دقات قلبك ومدتها.





جهاز هولتر مونيتورإذا كانت أعراضك تحدث يوميًا أو تقريبًا يوميًا ، فقد يكون أفضل خيار لتشخيص السبب هو استخدام جهاز هولتر، وهو جهاز محمول لتخطيط القلب يسجل نظم قلبك باستمرار لمدة 24 إلى 48 ساعة من الوقت.

قد يُطلب منك الاحتفاظ بمذكرات دقيقة ، مع ملاحظة الأوقات الدقيقة التي تحدث فيها نوبات الأعراض. يمكن بعد ذلك ربط اليوميات بتسجيل الإيقاع لإظهار ما إذا كانت الأعراض مرتبطة باضطراب ضربات القلب.





مراقب الأحداث أو جهاز Event Monitorإذا كانت أعراضك تحدث بشكل أقل تكرارًا من كل يوم أو كل بضعة أيام ، أو تحدث بسرعة كبيرة ، فقد يكون أفضل خيار هو مراقبة الأحداث ، وهو نوع آخر من أجهزة تخطيط القلب المحمولة.

تقوم بتوصيله بجسمك عندما تكون لديك أعراض وتضغط على زر لتسجيل النشاط الكهربائي لقلبك خلال تلك الفترة. تحتوي بعض الهواتف الذكية أيضًا على نسخة من هذه التقنية.





شاشات التصحيحهناك خيار آخر في حالة حدوث الأعراض بشكل أقل تكرارًا وهو جهاز مراقبة التصحيح مثل رقعة Zio ، وهي عبارة عن جهاز تسجيل طويل الأمد يمكن أن يخزن ما يصل إلى أسبوعين من التسجيلات المستمرة لإيقاع قلبك ويكتشف تلقائيًا ويسجل أي اضطراب في نظم القلب قد يكون لديك لديك.

من عيوب أجهزة مراقبة التصحيح أنها قد تكون باهظة الثمن (لأنها غير قابلة لإعادة الاستخدام) وقد يستغرق الأمر وقتًا إضافيًا للحصول على نتائجك. ومع ذلك ، فهي مريحة ومقاومة للماء وسهلة الاستخدام ومريحة للارتداء.





مخطط صدى القلبمخطط صدى القلب هو نوع من الموجات فوق الصوتية غير المؤلمة التي تُستخدم لفحص حجم وبنية قلبك ، فضلاً عن كيفية دقاته. يمكنك إجراء مخطط صدى القلب أثناء ممارسة الرياضة أو أثناء الراحة

الغرض من تسجيل إيقاع قلبك أثناء نوبة من الأعراض هو محاولة ربط أعراضك بتسجيل مخطط كهربية القلب في وقت حدوث الأعراض.

من الناحية المثالية ، لإجراء التشخيص ، ستبدأ الأعراض عندما يحدث عدم انتظام ضربات القلب وتختفي عندما يتوقف اضطراب نظم القلب إذا ظهر مثل هذا النمط ، فمن شبه المؤكد أن عدم انتظام ضربات القلب ينتج الأعراض.