بيروت - نادين محمد - فوائد التين المجفف مع زيت الزيتون عديدة، فعلى الرغم من اختلافهما في الذوق والمظهر، إلا أن التين والزيتون يشتركان في عدد مذهل من الخصائص. يعتبر كل من التين والزيتون من أقدم الفواكه التي يستهلكها الإنسان، ويمكن أن يكون تناول التين والزيتون مفيداً لقلبك وعظامك وشعرك وبشرتك. يمكن أن يساعدك الزيتون أيضاً على خفض نسبة الكوليسترول في الدم والحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة ومنع أنواع معينة من السرطان.

فوائد التين المجفف مع زيت الزيتون

التين والزيتون يحملان العديد من العناصر الغذائية بشكل مذهل، وتشمل القائمة المذهلة للعناصر الغذائية في التين، سواء كانت طازجة أم مجففة، السكريات الطبيعية مثل الفركتوز والألياف والبروتين والأحماض الأمينية والمعادن الأساسية والفيتامينات.

في الوقت نفسه، يعتبر الزيتون فاكهة منخفضة الكربوهيدرات وعالية الدهون. معظم الكربوهيدرات في الزيتون هي ألياف.

من ناحية أخرى، فإن أفضل جزء من محتواها من الدهون هو حمض الأوليك، وهو نوع من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

يعتبر الزيتون أيضاً مصدراً ممتازاً لفيتامين E والمعادن الأساسية مثل الحديد والنحاس.

فوائد التين المجفف مع زيت الزيتون مفيدان للقلب



يعتبر كل من التين والزيتون خياراً ممتازاً لأي شخص يحاول حماية قلبه. والأسباب لذلك كثيرة.

فهو مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين. في الوقت نفسه، يحتوي الزيتون على مضادات أكسدة تسمى أوليوروبين. يلعب الأوليوروبين مع حمض الأوليك الموجود أيضاً في الزيتون دوراً في تنظيم مستويات الكوليسترول. كما أنها تقلل من أكسدة الكوليسترول الضار.

تظهر الأبحاث أن الكيرسيتين، وهو فلافونويد آخر موجود في الزيتون، له مجموعة واسعة من الفوائد لصحة القلب والأوعية الدموية. قد يحسن تدفق الدم عبر الشرايين لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب. يمكن أن يكون أيضاً وسيلة فعالة لخفض ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار.

يعد التين الطازج والمجفف غنياً بفيتامين B6. تظهر الأبحاث أن فيتامين بـ6 يمكن أن يخفض مستويات الدم من حمض أميني يسمى هوموسيستين. ترتبط المستويات العالية من الهوموسيستين بالتطور المبكر لأمراض القلب.

فوائد التين المجفف مع زيت الزيتون تنظم مستويات السكر في الدم

تضمين زيت الزيتون والتين في نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك في تنظيم مستويات السكر في الدم.

وبالمثل، وجدت إحدى الدراسات أن زيت الزيتون البكر الممتاز، عند استخدامه كجزء من نظام غذائي متوسطي، يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لدى البشر.

فوائد التين المجفف مع زيت الزيتون

ترتبط العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بالتين والزيتون بمحتواها العالي من مضادات الأكسدة وتلعب مضادات الأكسدة دوراً مهماً في حماية صحتك، ومحاربة إعتام عدسة العين والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض التنكسية العصبية.