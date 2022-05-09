شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند تخطى وجبة الإفطار؟.. ضعف المناعة أبرز الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يتعرض جسمك للأضرار عند تخطي وجبة الإفطار؟..الإجابة نعم، حيث إن وجبة الإفطار هي مصدر الوقود في الجسم، والتي تساهم بشكل كبير في تقوية الجسم، والحد من تعرضه لأي مضاعفات، وذلك عكس ما يحدث في الجسم الذي يتخطي هذه الوجبة المهمة.

وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف علي الأضرار التي تلحق بالجسم عندما يتخطي وجبة الإفطار، وذلك وفقا لموقع "eatthis"، ومنها:

-تقليل عملية التمثيل الغذائي

تناول وجبة الإفطار يوميًا يقلل من فرص زيادة الوزن، فالطعام يعمل علي حرق الدهون، ولكن التخلي عنه يتسبب في عكس ذلك.

-الشعور بالجوع

لا يمكن لوجبة الإفطار الصحية أن تمنحك الطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك لبدء يومك، بل يمكنها تثبيت مستويات السكر في الدم لتقليل الشعور بالجوع، وفي حالة عدم تناول وجبة الإفطار، قد يساهم في فشل خطة النظام الغذائي والشعور بالجوع.

-زيادة الوزن

أشارت دراسة طبية حديثة، أن تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية في الصباح تعد من الحيل الجيدة للتخلص من الوزن الزائد، ولكن عند عدم القيام بذلك فأنت عرضة للإصابة بزيادة الوزن.

-ضعف الجهاز المناعي

تشير الأبحاث إلى أن وجبة الإفطار يوميا يقوي الجهاز المناعي، ويحمي الجسم من الإصابة بالتهابات فيروسية أو بكتيريا، ولذا عند عدم القيام بتناول هذه الوجبة فأنت أكثر عرضة للإصابة لضعف الجهاز المناعي.