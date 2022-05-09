شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. 4 علامات فى الساقين تخبرك بمشاكل قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا يربط معظمنا على الفور مشاكل الساق بصحة القلب، فى حين أننا ندرك أن الحالات الصحية مثل مرض السكرى يمكن أن تسبب مشاكل فى القدمين والساقين والفخذين، فإن بعض الأعراض فى الأطراف السفلية لدينا يمكن أن تشير أيضًا إلى مشاكل قلبية خطيرة، وفى السطور التالية نوضح العلامات التى يجب مراقبتها فى ساقيك، وما يمكن أن تعنيه، ومتى يتم فحص قلبك، وفقا لما نشره "doctor.ndtv".

تورم فى قدميك وأسفل ساقيك

المصطلح الطبي للتورم هو الوذمة، ويمكن أن يحدث فى أى مكان بجسمك لعدد من الأسباب، ولكن إذا كان لديك تورم فى قدميك وأسفل ساقيك فقد يعنى ذلك أن قلبك لا يدور الدم بشكل صحيح، أو أن هناك انسدادًا فى الوريد فى ساقك، أو أنك تعاني من قصور القلب الاحتقاني (CHF)، وغالبًا ما يرتبط بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس، وقد يكون تورم الساقين ناتجًا عن تجلط الأوردة العميقة، وهى حالة تتكون فيها الجلطات فى الأوعية الدموية التى تصرف الدم من الساقين.

تقلصات مؤلمة

لا تتجاهلها إذا كنت تعانى من تقلصات مؤلمة فى فخذيك وقدميك، يمكن أن يكون علامة على مرض الشريان المحيطي (PAD) ، وهي حالة خطيرة تشمل تضييق الأوعية الدموية وضعف الدورة الدموية في الساقين، ينتج مرض الشرايين المحيطية عن تراكم الكوليسترول واللويحات على جدران الشرايين، ويمكن أن يزيد من خطر إصابتك نوبة قلبية، يمكن أن يؤدي مرض الشرايين المحيطية الذي يتطور إلى فقدان كامل للدورة الدموية في الساقين إلى الإصابة بالغرغرينا وتتطلب البتر.

كتل مؤلمة فى أصابع قدميك

تسمى الكتل الصلبة والمؤلمة الموجودة على أصابع قدمك عقد أوسلر، وقد تشير إلى التهاب الشغاف المعدي - وهو التهاب فى غرف القلب والأوعية الدموية، ينتج التهاب الشغاف عن عدوى بكتيرية تنتشر عبر مجرى الدم وتلتصق بالأجزاء الضعيفة من القلب، ما يتسبب في أضرار محتملة تهدد الحياة لصمامات القلب.

تلون على باطن قدميك

يمكن أن يكون تغير اللون البني أو الأحمر الذي يشبه الكدمات على باطن قدميك علامة على ذلك "آفات جانواي"، علامة منبهة أخرى لعدوى بكتيرية في غرف القلب أو الأوعية الدموية.

آفات جانواي ليست مؤلمة ، ولكنها قد تستغرق بعض الوقت للشفاء، يحدث تغير اللون بسبب ألانسداد الإنتاني، عدوى بكتيرية أدت إلى انسداد الأوعية الدموية.