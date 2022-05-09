شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وجبات خفيفة لفقدان الوزن وتحسين النشاط والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعور بالخمول بعد تناول الوجبة أمر طبيعي جدًا، خاصة بعد تناول وجبة دسمة، والطعام وقودًا لأجسامنا، ولكنه قد يتسبب أيضًا في الإرهاق وزيادة الوزن اعتمادًا على عاداتنا الغذائية وأنماطنا ونوع الطعام الذي نتناول، يؤثر الطعام إيجابًا وسلبًا على أداء أجسامنا، في هذا التقرير نقدم وجبات خفيفة صحية لفقدان الوزن وزيادة الطاقة بشكل فوري، بحسب موقع "health".

يلعب ما نأكله دورًا كبيرًا في مستويات الطاقة اليومية لدينا من أهم أسباب الشعور بالخمول والسمنة عادات الأكل غير الصحية ، وقلة ممارسة الرياضة ، واختيار الوجبات الخفيفة الغنية بالدهون.

مثلما يلعب الغداء دورًا في مستويات الطاقة لدينا، كذلك تفعل الوجبات الخفيفة التي نتناولها على مدار اليوم من أجل الحصول على أفضل ما في يومنا مع معنويات عالية ، يمكن اختيار الوجبات الخفيفة التي ستساعد في الحفاظ على التعب وتعطيك الحماس الذي تحتاجه ليومك.



تعتبر الوجبات الخفيفة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتين مثل المكسرات والفواكه مفيدة للقدرة على التحمل وستزيد من مستويات الطاقة لديك طوال اليوم.





إليك 3 وجبات خفيفة صحية لفقدان الوزن: 1. البذورتعد بذور الشيا مصدرًا ممتازًا للألياف والكالسيوم والحديد وأوميجا 3 وأوميجا 6. تعتبر بذور الكتان مصدرًا رائعًا للبروتينات وتمتلئ بذور الريحان بأوميجا 3 وأوميجا 6.

يمكن أن يؤدي غرس هذه البذور في نظامك الغذائي إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك بشكل كبير وتشعرك بالشبع وتمنعك من الوصول إلى علبة من رقائق البطاطس أو البسكويت.



2. المكسرات 2. المكسرات إذا بدأت في الشعور بالجوع، فبدلاً من البحث عن علبة من الأطعمة المصنعة، جرب تناول المكسرات يمكن أن تساعد المكسرات في التغلب على الجوع وتساعد بشكل كبير في تحسين مزاجك.

اللوز والجوز مليء بالبروتينات والمغنيسيوم التي تساعد على تعزيز مستويات الطاقة لديك بالإضافة إلى ذلك ، فإن إدخال الفاكهة في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساعد أيضًا في التغلب على التعب وتقديم وجبات خفيفة مثالية لفقدان الوزن.





3. الماءفي بعض الأحيان ، ينفد مستوى الماء لدينا ونشعر برغبة مفاجئة في الانغماس في بعض الوجبات الخفيفة هذا يؤدي إلى زيادة الوزن، قد يساعد شرب الكثير من الماء على شكل ماء ديتوكس، بالإضافة إلى ذلك ، يعد شرب العصائر الطازجة أمرًا ضروريًا لجسمنا للعمل على النحو الأمثل وتوفير الترطيب أيضًا.

الماء يوفر الطاقة في شكل سعرات حرارية ويساعد في تسهيل العملية التي تعد بمثابة معزز للطاقة في حد ذاته.

من خلال اتباع روتين صحي وتناول الطعام والشراب بشكل صحيح، يمكن الاستمتاع بنمط حياة صحي وعدم القلق بشأن زيادة الوزن.