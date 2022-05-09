شكرا لقرائتكم خبر عن التوصل للقاح جديد يحمى من عدوى المسالك البولية الناتجة عن بكتيريا الإيكولاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أنه تم التوصل للقاح جديد يحمى من بكتيريا الأشريكية القولونية المسببة لالتهابات المسالك البولية التي تصيب أكثر من مليون بريطاني كل عام.

وقالت الصحيفة، إنه يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا تلقي لقاح للوقاية من عدوى المسالك البولية، مشيرة إلى أن التطعيم سوف يحمي الناس من بكتيريا الإشريكية القولونية او ما تعرف باسم" الايكولاي"، التي تمثل مشكلة كبيرة، مضيفة، إن حوالي 80 % من الأشخاص الذين يعانون من التهابات المسالك البولية هم من النساء، يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا الحصول على لقاح يحمى من التهابات المسالك البولية، ما يقلل بشكل كبير من عدد الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة المؤلمة كل عام.

في الأشهر المقبلة، سيتم تقديم اللقاح في عدد من مستشفيات هيئة الخدمات الصحية البريطانية، NHS كجزء من تجربة تاريخية ستقيم ما إذا كان حقنة واحدة يمكن أن توقف الحالات التي تسببها بكتيريا الايكولاي E. Coli الشائعة.

وفقًا لنيكي لاكمان، ممرضة الأبحاث الرئيسية في مستشفيات جامعة دورست، أحد المستشفيات المشاركة في التجربة، يمكن أن تتم أول إعطاء للقاحات هذا الأسبوع، لقد قمنا بالفعل بتوظيف 6 مشاركين، وطالما حصلنا على التوقيع النهائى، يمكنهم الحصول على اللقاح يوم الأربعاء، موضحة، إنه يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا الحصول على لقاح قريبًا للحماية من التهابات المسالك البولية، مما يقلل بشكل كبير من عدد الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة المؤلمة كل عام.

وقالت الصحيفة، تعيش بكتيريا ايكولاي E. Coli في أمعاء الناس والحيوانات وعادة ما تكون غير ضارة، ومع ذلك، إذا دخلت سلالات معينة إلى أجزاء معرضة للخطر من الجسم، مثل المسالك البولية فقد يؤدي ذلك إلى التهابات منهكة وخطيرة في كثير من الأحيان.

أكد الدكتور كات أندرسون، المتخصص في صحة المرأة والالتهابات الميكروبية: "يمكن أن تسبب التهابات المسالك البولية عددًا من البكتيريا، لكن الإشريكية القولونية هي السبب في حوالي 90 % منها، ويأمل الباحثون في أن تقوم شركة الأدوية جونسون آند جونسون Johnson & Johnson والتي تنتج اللقاح الصيدلانية أن يخفف اللقاح من معاناة الآلاف، ستتيح التجربة للبريطانيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين يعانون على الأقل من عدوى المسالك البولية (UTIs) سنويًا فرصة الحصول على اللقاح.

في كل عام، يصاب أكثر من مليون بريطاني – 80% منهم من النساء - بالتهاب المسالك البولية ويعانون من إحساس شديد بالحرقان عند التبول، يكون كبار السن أكثر عرضة للخطر، حيث تعمل المثانة بشكل أقل مع تقدم العمر، وقد تسبب احتباس في البول لذا تبقى البكتيريا في المسالك البولية.

وقالت الصحيفة، إن النساء بعد انقطاع الطمث أكثر عرضة للعدوى أيضًا، حيث يساعد هرمون الاستروجين الأنثوي في الحفاظ على أنسجة المسالك البولية السفلية مع انخفاض المستويات، يمكن أن تصبح الأنسجة أكثر عرضة للخطر.

تشير الدراسات إلى أن واحدة من كل 10 نساء أكبر من 65 عامًا ستعاني من التهاب المسالك البولية، يرتفع هذا إلى ما يقرب من 3 من كل 10 عند النساء فوق سن 85 عاما، وفي المرضى الأكبر سنًا، يمكن أن تؤدي العدوى إلى الهذيان، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تعفن الدم، مما يؤدي إلى حوالي 10000حالة وفاة سنويًا، تعد المضادات الحيوية حاليًا أحد العلاجات الوحيدة ضد عدوى المسالك البولية، ولكن هذه الأدوية غير فعالة بشكل متزايد بسبب مشكلة البكتيريا التي تنمو مقاومة لها.