شكرا لقرائتكم خبر عن تخزين البطيخ فى الثلاجة يفقده القيمة الغذائية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيف هو الوقت المناسب لتناول البطيخ الحلو والعصير، نحن فقط نحب هذه الفاكهة الصيفية ذات اللون الأحمر فهو مرطب للغاية، بالإضافة لمحتواه بالعناصر الغذائية، فإن السيترولين وهو حمض أمينى مهم موجود فى لحم البطيخ يمكنه تحفيز إنتاج أكسيد النيتريك الذى ينظم ضغط الدم ويعزز تدفق الدم، ما يساعدنا على التخلص من السموم ومحاربة الالتهابات فى الجسم، فهو منخفض السعرات الحرارية بشكل استثنائي ما يجعل الفاكهة مثالية لالتهام للحد من الرغبة الشديدة فى تناول السكر، ولكن هل تعلم أن تخزين البطيخ فى الثلاجة قد يسلب الفاكهة فوائدها، وفقا لما نشره موقع "food-ndtv".

تخزين البطيخ هو عادة شائعة جدًا فى كل مكان، كما أننا لا ننكر طعم البطيخ المثلج خلال أيام الصيف الحارة خارج العالم، لكن القيام بذلك قد يقلل من حاصل التغذية على الأقل، وهناك دراسة أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية نُشرت فى مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، أن البطيخ المخزن فى درجة حرارة الغرفة يوفر مغذيات أكثر من تلك المبردة أو الطازجة.

اختبر الباحثون فى مختبر البحوث الزراعية الجنوبي المركزي، التابع لوزارة الزراعة الأمريكية فى لين بولاية أوكلاهوما، عدة أصناف شهيرة من البطيخ لمدة 14 يومًا، قاموا بتخزين البطيخ فى 70 و 55 و 41 درجة فهرنهايت، وجدوا أن تلك المخزنة فى درجة حرارة 70 درجة فهرنهايت تحتوى على مواد مغذية أكثر بكثير من تلك التى تم انتقاؤها حديثًا أو تلك المخزنة فى الثلاجات.

ويشرح الباحثون أن البطيخ يستمر فى إنتاج بعض العناصر الغذائية حتى بعد التقاطه، يؤدى تبريد الفاكهة إلى إبطاء العملية برمتها أو إيقافها، عند درجة الحرارة المبردة، قد تبدأ في التحلل خلال أسبوع (في حين أن العمر الافتراضي المعتاد للبطيخ هو 14 إلى 21 يومًا).

بالنظر إلى العوامل المذكورة أعلاه نقترح الاحتفاظ بالبطيخ فى درجة حرارة الغرفة للاستمتاع بفوائده على أكمل وجه.