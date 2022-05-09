أعراض كورونا تلاحق 10% من المرضى حتى بعد التعافي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

تستمر بعض أعراض ومتاعب فيروس كورونا المستجد لدى بعض المرضى حتى بعد التعافي من الإصابة.

خلصت نتائج استطلاع أجراه باحثون يابانيون إلى أن 10% من الذين دخلوا المستشفى لإصابتهم بكورونا ما زالوا يعانون من آثاره بعد عام من خروجهم.

وذكرت صحيفة “جابان توداي” أن الاستطلاع توصل إلى أن العرض الأكثر شيوعا كان انخفاض القوة العضلية بنسبة 7.4% ، يليه صعوبة في التنفس بنسبة 4.4% والخمول بنسبة 3.5%.

وشمل الاستطلاع 693 شخصا عانوا من أعراض متوسطة إلى حادة لفيروس كورونا، وجرى نقلهم إلى المستشفيات في الفترة ما بين سبتمبر/ أيلول 2020 ويوليو/ تموز 2021.

وبلغت نسبة الأشخاص الذين استمروا في التردد على منشآت طبية للحصول على مشورة طبية بسبب معانتهم من الأعراض التي يبدو أنها مستمرة بعد عام من خروجهم من المستشفى 9.8%.

وقال اكيهيتو يوكوياما، المسؤول بوزارة الصحة إنه رغم تراجع نسبة الأشخاص الذين يشتكون من استمرار أعراض الإصابة بفيروس كورونا مع مرور الوقت، فإن الآثار الجانبية طويلة المدى مستمرة” عند البعض”.

وأضاف “يوكوياما”: “من المهم تجنب الإصابة بالعدوى”، حيث حث المواطنين على الحصول على التطعيم واتباع إجراءات السلامة.

وأشارت بعض الدراسات إلى أن بعض المتاعب لمدة تزيد على 12 أسبوعا من الإصابة بالعدوى فيما يعرف بـ“Post Covid”، علما بأنه يتم جمع الحالتين تحت مسمى واحد، ألا وهو “متلازمة ما بعد كوفيد” “Post Covid Syndrome”.