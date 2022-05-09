من الكبد الى الدماغ.. إليكم منافع العشبة البنفسجية السحرية!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 01:09 مساءً - من ضمن مجموعة واسعة من العلاجات العشبية التي لفتت انتباه الانسان عبر الزمن، هناك زهرة بنفسجية شوكية مميزة عُرفت بمنافعها في ازالة السموم من الجسم.

قصة عشبة شوك الحليب بدأت منذ زمن بعيد. حيث كانت تستعمل منذ القرن الثالث عشر لدعم وظائف الكبد.

تنتمي هذه العشبة الى الفئة نفسها التي ينتمي اليها نبات دوار الشمس، وتعمل كمضاد أكسدة خارق وتتميز بخصائص مضادة للالتهابات، ما يجعلها نافعة لأجهزة الجسم المختلفة.

ومن قدرتها على دعم صحة الكبد الى تحفيز الجهاز المناعي،وحتى تعزيز صحة الجلد، تمتلك عشبة شوك الحليب منافع صحية عدة يمكنها دعم صحة الجسم.

ولأنها علاج عشبي، كانت عشية شوك الحليب تستعمل مع أعشاب أخرى لخلق صيغ مركبة خارقة لتعزيز نشاطها وفعاليتها.

ومع العلم ان مكملات هذه العشبة تستخلص من البذور، بإمكان ورق شوك الحليب أن يستخدم لدعم صحة الجهاز الهضمي، وازالة السموم، وطول العمر.

فما هي أهم فوائد هذه العشبة؟

تدعم صحة الكبد

ان تأثيرات شوك الحليب على الكبد هي ما جعلتها الأكثر شهرة في مجتمعنا الحديث، ومن خلال العمل على الشوارد الحرة التي تنتج عندما يفكك الكبد المركبات، تحمي عشبة شوك الحليب الكبد وتعزز وظائفه الأساسية.

وان دعم ” العضو الاساسي للزالة السموم من الجسم” لا يتوقف هنا. اذ ان دعم صحة الكبد مهم للصحة العامة، لا سيما التوازن الهورموني، وتحديات الجلد، وغيرها.

وتساعد العشبة البنفسجية في ازالة السموم المكدسة في الكبد، بالاضافة الى المساعدة في تخزين خلايا الكبد.

وفيما يعرف شوك الحليب بقدرته على تعزيز صحة الكبد، تدعم هذه العشبة أيضا أجهزة أخرى في الجسم.

تدعم وظائف الكلى

ليس الكبد وحده العضو المزيل للسموم الذي تدعمه عشبة شوك الحليب. اذ تعزز ايضا صحة الكلى من خلال بعض الطرق.

على سبيل المثال، تحمي هذه العشبة خلايا الكلى من خلال تخفيز البروتين وخلق الحمض النووي.

كذلك، تتمتع بخصائص تنظيف الكلى التي تعزز وظيفة الكلى بشكل عام.

تساعد على تنظيم السكر في الدم

تعزز عشبة شوك الحليب صحة الأيض من خلال تعديل مستويات السكر في الدم وحساسية الأنسولين.

تساعد في الحفاظ على الوظيفة الإدراكية

الأعضاء التي تلعب دورا في ازالة السموم من الجسم ليست وحدها المستفيدة من عشبة شوك الحليب، حيث تدعم هذه العشبة أيضًا الوظائف الادراكية وصحة الدماغ بشكل عام.

اذ تتمتع العشبة البنفسجية بخصائص مضادة للأكسدة تحمي الأعصاب من عملية الأكسدة، ما يعد مفتاحًا في الحفاظ على صحة الدماغ ووظائفه، لا سيما مع التقدم في العمر.

تغذّي صحة البشرة

ان تأثيرات العشبة على عملية الاكسدة تجعلها داعمًا مثاليًا لبشرة صحية صافية خلال مراحل الحياة، حيث وجدت دراسة أن شوك الحليب يتمتع بخصائص تحمي تفكك الكولاجين وتعزز قوة الجلد ومرونته.

اضافة الى ذلك، تساعد العشبة بالوقاية من تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن أشعة الشمس .

واشار احد الخبراء الى ان بذور شوك الحليب مع بذور نبات الارقطيون والاوميغا ٣ يمكن ان تُستخدم لتغذية البشرة وترطيبها.