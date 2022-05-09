هل تناول عصير الليمون مفيد أم مضر لصحتك وهل يخلصك من السموم بالجسم؟

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القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ميديكال إكسبريس عن أنه قد يكون لعصير الليمون فوائد عديدة، مثل احتوائه على فيتامين

C

، ولكن هناك بعض الشائعات التي ارتبطت به.

فوائد مشروب ماء الليمون خرافة أم حقيقة؟

يسعى العديد من الأشخاص إلى الاهتمام بصحة جسمهم عن طريق اتباع أنظمة أغذية متخصصة، أو التركيز على مشروبات اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي كمشروب "الديتوكس" أو ماء الليمون.

وتفيد الشائعات أن شرب الماء الفاتر مع القليل من عصير الليمون أو شرب عصير الليمون، يعمل على إزالة السموم وتنشيط الجسم وتهدئته وفي بعض الأحيان يعمل على حرق الدهون.

وأكد موقع ميديكال اكسبرس، أن الماء وعصير الليمون بمفردهما صحيان للغاية ولكن إذا تم جمعهما هل يصبحان أكثر صحة؟ الجواب السريع حقا كان لا.

يحتوي عصير الليمون على فيتامين c، وهو عنصر غذائي حيوي، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى الإسقربوط بحسب الدراسات، وترتبط هذه الحالة بشكل شائع بالأشخاص الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى الفاكهة والخضروات الطازجة في رحلات طويلة، فقد أثبتت الأبحاث، أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الدهون في الدم (الكوليسترول) الذين شربوا عصير الليمون لمدة 8 أسابيع لم يلاحظوا أي تغييرات في ضغط الدم أو الوزن أو مستويات الدهون في الدم.

ومع ذلك، في دراسة أخرى، أدى شرب 125 مل من عصير الليمون مع الخبز إلى انخفاض طفيف في مستويات السكر في الدم مقارنة بشرب الشاي أو الماء مع الخبز، وجدت دراسة أخرى أن شرب 30 جرامًا من عصير الليمون بالماء قبل تناول الأرز قد يكون مفيدا، يؤكد الباحثون أن حموضة عصير الليمون تمنع إنزيمًا معينًا في اللعاب "الأميليز اللعابي"، والذي يبدأ عادةً في تكسير النشا في فمك، لذلك يستغرق النشا وقتًا أطول ليتحلل إلى مستوى جلوكوز أقل في الأمعاء وينتقل عبر جدار الأمعاء إلى الدم، بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض في مستويات السكر في الدم.

وقال الموقع، تشير دراسات أخرى إلى وجود عناصر غذائية أخرى في الليمون قد تكون مفيدة للوقاية من الإصابة بمرض السكري، ولكن من المحتمل أن تحصل على نفس الفوائد بإضافة عصير الليمون إلى طعامك.

ماذا عن إزالة السموم أو التهدئة؟

يتخلص جسمك بالفعل من السموم بدون "مساعدة" ماء الليمون المضافة، إنه يكسر السموم أو المغذيات الزائدة في الكبد ويزيل تلك الجزيئات عن طريق الكلى ويخرجها إلى المرحاض في البول.

هل عصير الليمون ينشطك؟

بالنسبة لماء الليمون فهو مشروب مهدئ، فبعض الناس يجدون المشروبات الدافئة مهدئة والبعض الآخر يفضل المشروبات الباردة، أفضل درجة حرارة لشرب السوائل هي درجة الحرارة التي من المرجح أن تشرب فيها ما يكفي للبقاء رطبًا.

أي أضرار محتملة؟

نظرًا لأن ماء الليمون حامضي، فقد كانت هناك بعض المخاوف بشأن قدرته على تآكل مينا الأسنان، لكن هذه مشكلة لأي مشروبات حمضية، بما في ذلك المشروبات الغازية وعصير البرتقال.

لتقليل مخاطر التآكل الحمضي، يوصي بعض أطباء الأسنان بإجراءات تشمل:

شطف فمك بماء الصنبور بعد شرب ماء الليمون

مضغ العلكة الخالية من السكر بعد ذلك لتحفيز إنتاج اللعاب.

تجنب تنظيف أسنانك بالفرشاة فور شرب ماء الليمون، والشرب عبر ماصة لتجنب ملامسة الأسنان.

يقول بعض الأطباء إن ماء الليمون قد يهيج المثانة وقد يجعل بعض الناس يشعرون بالحاجة إلى التبول في كثير من الأحيان، خاصة في الليل، إذا كان الأمر كذلك، فإنهم يوصون بالتبديل إلى الماء العادي.

ومع ذلك، فإن إحدى الدراسات، التي نظرت في مجموعة من المشروبات بما في ذلك مشروبات الليمون، لم تجد أي تأثير على تهيج المثانة عندما يقلل الناس من تناولهم.

هل يجب أن أشرب ماء الليمون؟

إذا كنت تستمتع بشرب ماء الليمون، اشربه، يمكنك الحصول على فيتامين سي من الحمضيات الأخرى، وكذلك الفواكه والخضروات الأخرى. يمكنك أيضًا عصر بعض عصير الليمون على اللحوم أو السلطات أو الخضار.