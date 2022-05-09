كيف يمكن تقليل أعراض التهاب المفاصل عن طريق الطعام؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - مايو - 2022 9:36 صباحًا

يعدّ التهاب المفاصل من الحالات الصحية الشائعة والذي تتسبّب به عدة عوامل منها التقدم في العمر، ويؤدي إلى حدوث تورم وتهيج في مفاصل الجسم، وصعوبة في حركتها، وآلام شديدة تؤثر على حياة المريض.

وإذا كنت تتعامل مع التهاب المفاصل، فأنت بالتأكيد على علم بأن هناك أشياء يمكن أن تزيد الأعراض سوءا بالإضافة إلى الأشياء التي يمكنك القيام بها للتخفيف من نفس هذه المشكلات غير السارة.

في هذا السياق، كشفت دراسة حديثة نشرتها American Journal of Lifestyle Medicine أفضل عادات الأكل لتقليل أعراض التهاب المفاصل، وفق موقع eatthis.

وألقى الباحثون نظرة على 32 امرأة كان متوسط ​​أعمارهن 57 عاما، وتمكنن تماما من إكمال البرنامج المطلوب الذي يتضمن تناول نظام غذائي قليل الدسم ونباتي لمدة 16 أسبوعا.

بالإضافة الى ذلك، قام المشاركون باستبعاد الأطعمة التي من المعروف أنها تسبب أعراض التهاب المفاصل الروماتويديRA)) وشمل ذلك الفواكه الحمضية والشوكولاتة وكذلك المكسرات والغلوتين.

في نهاية الدراسة، وجد الباحثون أن أعراض التهاب المفاصل عند النساء – مثل ألم المفاصل وتورمها – كانت أقل حدة بكثير.

وفقا للمؤلف الرئيسي للدراسة، نيل دي بارنارد، أخصائي الطب الباطني وأستاذ الطب المساعد في جامعة جورج واشنطن، فإن نتائج اتباع عادات الأكل هذه يمكن أن تكون “تجربة تغير حياة الناس”.

الى ذلك، قالت “دانا إليس هونز” اختصاصية تغذية إكلينيكية في مركز UCLA الطبي إن “اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات مثل النظام في هذه الدراسة، من شأنه أن يقلل الأعراض لأنه يقلل الالتهاب”.

وأضافت “من المنطقي أن التخلص من الأطعمة الالتهابية من شأنه أن يقلل من شدة أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، ومن المنطقي أيضا أن نظاما غذائيا نباتيا كاملا يحتوي على نسبة عالية من الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقوليات والخضروات والفواكه، ويتجنب الأطعمة البروتينية الحيوانية الالتهابية من شأنه أن يقلل من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي”.