12 حيلة لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون إلى اللياقة

بيروت - نادين محمد - على الرغم من أنّ العديد من الأنظمة الغذائية المبتكرة ومكملات حرق الدهون تَعِد بنتائج سريعة، إلّا أنّ تعديل نظامك الغذائي ونمط حياتك وروتين التمارين هو الطريقة الأكثر فاعلية للوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه. في الآتي تُقدم لك "الجميلة"، حيل بسيطة لتعزيز فقدان الدهون وتخسيس الوزن بشكل طبيعي.

حيل لحرق أسرع للدهون وإنقاص الوزن بشكل طبيعي

1- الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف بشكلٍ كبير؛ لأنّها تساعد في زيادة الشعور بالشبع بشكلٍ أسرع، وتساعد في تسهيل عملية الهضم، ومن الأطعمة الغنية بالألياف: الحبوب، والفواكه، والخضراوات.

2- تناولي الأطعمة المشوية أو المسلوقة، بدلاً من الأطعمة المقلية لإحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية والدهون المُشبعة غير الصحية. مع الحرص على تناول السلطات قبل الوجبة الرئيسية. وتقليل استخدام التوابل والصلصات التي تحتوي على سُعرات حراريّة عالية.

3- تناولي كميات كافية من البروتينات، وذلك لزيادة فترة الشعور بالشبع، ممّا يؤدي إلى تناول كميات أقلّ من الطعام لاحقاً. والتقليل من تناول الكربوهيدرات المُكرّرة، كالخبز الأبيض والمعكرونة.

4- تجنبي الوجبات السريعة لأنّها تحتوي على كميّات كبيرة من السُعرات الحراريّة، وتُعدّ من الأطعمة قليلة المُحتوى من العناصر الغذائيّة، وتحتوي على نسبة مُرتفعة من الكربوهيدرات، وعلى الكثير من الملح.

5- يُنصح بتناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية، عند الشعور بالجوع؛ مثل: كوب من الفشار، أو كوب من العنب الطازج، أو تفاحة صغيرة الحجم، وبالتالي تجنب تناول كميّات كبيرة من الطعام.

6- استبدال الدهون الضارّة بالدهون النافعة؛ مثل الدهون غير المُشبعة الموجودة في زيت الزيتون، والأفوكادو، والبذور، والمكسرات، وحليب الصويا، والأسماك الدهنية، والتي تساهم جميعها في زيادة الشعور بالامتلاء.

7- إستخدام أطباق صغيرة الحجم للتقليل من كمية الطعام المُتناول؛ حيث يمكن لذلك أن يخدع الدماغ، ممّا يؤدي إلى عدم الإفراط في تناول الطعام.

8- التقليل من المشروبات الغازية، والقهوة المُنكهة، ومشروبات الطاقة لإحتوائها على كميّاتٍ كبيرةٍ من السكر وغيره من المكونات التي تساهم في زيادة الوزن.

9- الحرص على تناول كميّات كافية من الماء لتجنب تناول الطعام الذي يكون سببه العطش، كما أنّ شرب الماء قبل الوجبات يُساعد أيضاً في تقليل السعرات الحرارية المتناولة ويُساعد في الشعور بالشبع.

10- يُمكن شرب بعض الأعشاب التي تُساعد في التقليل من الوزن عن طريق رفع نسبة حرق الدهون والعمل على سد الشهية، مثل: شاي الزنجبيل، والشاي الأخضر، والبابونج، والقرفة، كما أنّ شرب الشاي والقهوة له تأثير مشابه.

11- الحصول على قسط كافٍ من النوم مهم للغاية لفقدان الوزن، وكذلك لمنع زيادة الوزن في المستقبل. أظهرت الدراسات أن الأشخاص المحرومين من النوم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة تصل إلى 55 في المائة، مقارنة بأولئك الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم.

12- يُساعد المشي في زيادة القدرة على فقدان الوزن بشكلٍ أسرع، لذلك يجب القيام بالنشاط البدني لمدّةٍ لا تقل عن ثلاثين دقيقة يومياً، حيث يعمل على حرق ما يقارب 120 سعرة حرارية إضافية يومياً.

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