بيروت - نادين محمد - تعد أضرار القهوة العربية عديدة، رغم أنها آمنة لمعظم البالغين، ويمكن تناول أكثر من 3 أكواب في اليوم، إلا أن الإفراط في تناولها يمكن أن تسبب بعض الأعراض الطفيفة مثل القلق والانفعالات والتأثير على المزاج والحالة النفسية إذا تم التوقف عن تناولها فجأة.

أضرار القهوة العربية

يمكن أن تسبب القهوة التي تحتوي على مادة الكافيين الأرق والعصبية واضطراب المعدة والغثيان والقيء، وزيادة معدل ضربات القلب والتنفس.

أضرار القهوة العربية وحدوث الصداع

قد يؤدي استهلاك كميات كبيرة من القهوة أيضاً إلى حدوث صداع وقلق والشعور بطنين في الأذنين.

أضرار القهوة العربية وأمراض القلب

يسبب الإفراط في تناول القهوة عدم انتظام ضربات القلب بجانب زيادة الكوليسترول الكلي، والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وأنواع أخرى من الدهون في الدم مثل الدهون الثلاثية، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد لا يكون تناول أكثر من 5 أكواب من القهوة يومياً، آمناً للأشخاص المصابين بأمراض القلب، لكن بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من أمراض القلب، فإن شرب عدة أكواب يومياً لا يبدو أنه يزيد من فرصة الإصابة بمشكلة في القلب.

هناك أيضاً قلق من أن تناول القهوة في بعض الأحيان قد يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية لدى بعض الأشخاص. فيبدو أن الأشخاص الذين لا يشربون عادة أكثر من كوب واحد من القهوة يومياً لديهم أيضاً عوامل خطر متعددة للإصابة بأمراض القلب، ولديهم مخاطر متزايدة للإصابة بالنوبات القلبية في غضون ساعة بعد تناول القهوة. لكن يبدو أن الأشخاص الذين يشربون كميات أكبر بانتظام لا يواجهون هذا الخطر.

للوقاية من مرض باركنسون

على الجانب الآخر بالرغم من أضرار القهوة إلا أنها تحمل بعض الفوائد الصحية أبرزها الوقاية من مرض باركنسون، وحصى المرارة وداء السكري من النوع 2 وسرطان الجهاز الهضمي، وسرطان الرئة وسرطان الثدي.

اليقظة والتفكير

تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تساعد على تحفيز الجهاز العصبي المركزي واليقظة وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. تشير الأبحاث إلى أن تناول 3 أكواب من القهوة يومياً قد يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان المستقيم ومنع الدوخة عند كبار السن بسبب انخفاض ضغط الدم، كما يزيد من ضغط الدم لدى كبار السن الذين يعانون من الدوخة بعد الوجبات.

في النهاية يجب الانتباه إلى أنه بعيداً عن أضرار القهوة العربية إلا أن تناولها باعتدال بمعدل 1-3 أكواب يومياً، يساعد في توفير الحد الأقصى من المخاطر لدى النساء، ويقلل من خطر الإصابة بحصوات المرارة.

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