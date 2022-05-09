شكرا لقرائتكم خبر عن لمنع شيب الشعر.. اعرف الأطعمة التى يجب تناولها وتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتج الخلايا الصبغية في بصيلات الشعر مادة الميلانين، وهي المادة الكيميائية التي تمنح الشعر لونه، تبدأ هذه الخلايا في التدهور مع تقدمنا ​​في السن، عندما تتوقف الخلية الصبغية عن إنتاج الميلانين، لا يمكنها بعد ذلك إنتاج الشعر الملون، فإن الطريقة الوحيدة لإبطاء شيب الشعر هي منع حدوثه تمامًا، مع وضع ذلك في الاعتبار، نحتاج إلى فهم أن أسلوب حياتنا يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة خلايانا، إليك الأطعمة التي يجب أن تتناولها وتتجنبها إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة جيدة لهذه الخلايا الصبغية، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

ما هي الأطعمة التي تعزز إنتاج الميلانين الجيد؟ الحمضيات

الفيتامينات هي أحد العناصر الغذائية الرئيسية التي ثبت أنها تزيد من إنتاج الميلانين، يعمل فيتامين D و B12 و E و A على تعزيز إنتاج الميلانين في الشعر، يمكنك دمج هذه الفيتامينات في نظامك الغذائي عن طريق إضافة أنواع مختلفة من الحمضيات إلى نظامك الغذائي، يعد البرتقال والليمون والليمون الحامض والكليمنتين وما إلى ذلك مصادر رائعة للفيتامينات.

الخضروات الصليبية

تنتمي الخضروات الصليبية إلى عائلة الكرنب، الخضار التي هي جزء من هذه العائلة هي القرنبيط ، والملفوف ، والبروكلي، واللفت، والخس، وما إلى ذلك، يمكن أن تساعد إضافة الخضروات الصليبية إلى نظامك الغذائي جسمك على إنتاج كمية كافية من الميلانين لشعرك.

الشوكولاته الداكنة

الشوكولاتة الداكنة هي مصدر كبير لمضادات الأكسدة، هي المسؤولة عن إزالة السموم من الجسم من الجذور الخارجية التي قد تتسبب في تلف خلايانا، تساعد في مكافحة نمو الخلايا التالفة الميتة في الجسم وبالتالي ، تعزيز نمو مستويات الميلانين الصحية في الشعر.

التوت

التوت مثل العنب البري والفراولة وغيرها كلها مصادر كبيرة لمضادات الأكسدة ، فإن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يقلل من نمو الخلايا التالفة ، يعتبر التوت مصدرًا رائعًا للعديد من العناصر الغذائية الأخرى وإضافة رائعة لنظامك الغذائي.

ما هي العوامل التي تؤثر بشكل سيئ على إنتاج الميلانين؟ التعرض لأشعة الشمس (UV)

أظهرت الدراسات أن التعرض الطويل للشمس يمكن أن يسبب ضررًا لا رجعة فيه لبشرتنا، يمكن أن يؤثر التعرض المفرط للشمس على مستويات الميلانين في بصيلات الشعر ، مما يؤدي إلى ظهور شيب مبكر في الشعر.

التدخين

للتدخين تأثيرات سلبية مختلفة على الجسم، يمكن أن يؤدي التدخين المفرط إلى إعاقة تدفق الدم في فروة الرأس مما يؤدي إلى تدهور صحة بصيلات الشعر ، قد يتسبب التدخين أيضًا في تساقط الشعر جنبًا إلى جنب مع الشيب المبكر.

ضغط عصبي

يمكن أن يؤثر التوتر والاضطرابات الأخرى مثل القلق بشكل سيء على صحتك العامة، يمكن أن يؤدي الإجهاد المفرط إلى قلة النوم وفقدان الشهية ومشاكل أخرى، هذه مجتمعة تؤثر بشكل سيء على الجسم ويمكن أن تسبب شيب الشعر المبكر.

نقص الفيتامينات

تعتبر الفيتامينات من العناصر الغذائية الهامة في تعزيز إنتاج الميلانين في بصيلات الشعر، يحتاج الجسم إلى فيتامين ب 12 على وجه الخصوص للحفاظ على خلايا الدم الحمراء، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 في الجسم إلى تقليل تدفق الدم في بصيلات الشعر، قد يسبب نقص الفيتامينات مشاكل صحية مختلفة مثل شيب الشعر.