شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لزيادة التمثيل الغذائي وحرق دهون البطن.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التمثيل الغذائي الخاص بك هو حرق السعرات الحرارية لجسمك لتنشيط جميع وظائفه، كل شيء من التنفس، والهضم، وتدوير الدم، إلى نمو الشعر، ودفعك صعودًا على الدرج، وإصلاح الخلايا بعد الإصابة، حتى أثناء النوم يظل هذا الحرق البطيء ثابتًا في الغالب طوال اليوم، يلعب حجم الجسم وكتلة العضلات والعمر دورًا في سرعة التمثيل الغذائي لديك ، ولكن يتم تحديدها في الغالب بواسطة جيناتك، يمكنك زيادة وتيرة التمثيل الغذائي لحرق السعرات الحرارية على مدار اليوم والقضاء على دهون البطن من خلال عدة طرق، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

امنح البنكرياس قسطا من الراحة

إذا كنت تستهلك باستمرار الأطعمة والمشروبات الغنية بالسعرات الحرارية ، فسوف تحصل على سعرات حرارية أكثر مما يمكن أن يحرقه التمثيل الغذائي، هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والدهون في البطن، يوصى خبراء التغذية ، بشرب المشروبات غير المحلاة، والامتناع عن تناول الوجبات الخفيفة ، و السماح للبنكرياس وهرمونات التخزين بالراحة بين الوجبات، إن التخلص من أي طعام بعد العشاء حتى الإفطار أو الغداء في اليوم التالي يتيح لجسمك فرصة لاستخدام الطاقة التي خزنها بالفعل على شكل دهون.

تناول المزيد من الأطعمة الصحية

من خلال اتباع نظام غذائي وتجويع نفسك بشكل أساسي ، فإنك تجبر عملية الأيض على الإبطاء والدخول في وضع البقاء على قيد الحياة، هذا يأتي بنتائج عكسية.

أن اتباع نظام غذائي مستمر سوف يدمر عملية التمثيل الغذائي لديك، عندما نأكل المزيد من الطعام ، فإننا ندعم نظامًا فعالاً ، فإن هضم الطعام الذي تتناوله وامتصاصه وتخزينه وإفرازه يحرق السعرات الحرارية، يتم استهلاك حوالي 10٪ من السعرات الحرارية من الكربوهيدرات والبروتينات التي تتناولها في معالجة ما تأكله وهذا جزء من عملية التمثيل الغذائي العام لذا ، تناول الطعام لزيادة حرق الدهون وتأكد من زيادة تناولك للبروتين.

صيام بشكل متقطع

بينما تميل الأنظمة الغذائية التقييدية إلى خفض التمثيل الغذائي ، فإن الصيام المتقطع يمكن أن يرفع من عملية التمثيل الغذائي، أحد أنواع الصيام المتقطع هو قصر الأكل على نافذة زمنية ، على سبيل المثال ، ثماني ساعات بين وجبتك الأولى في اليوم والأخيرة ، والصيام لمدة 16 ساعة ، معظمها بين عشية وضحاها.

الصيام المتقطع يخفض مستويات الأنسولين بحيث يمكن لأجسامنا الاستفادة من المصادر المخزنة للدهون وزيادة أكسدة الدهون، يمكن للصيام أيضًا أن يعزز هرمونات النمو في الجسم ، مما يساعد على بناء المزيد من العضلات إذا قمت بتمارين القوة.

تناول وجبة فطور غنية بالبروتين

لا يؤدي تناول وجبة الإفطار فقط إلى تنشيط عملية التمثيل الغذائي في اليوم ، ولكن تشير الدراسات أيضًا إلى أنك قد تستهلك سعرات حرارية أقل في بقية اليوم، خاصةً إذا كان الإفطار يحتوي على بروتين مشبع.

إذا كان إنقاص الوزن هو هدفك ، فمن المهم تناول وجبة إفطار مغذية من شأنها أن تغذي صباحك، اهدف إلى تضمين البروتين والألياف والقليل من الدهون الصحية للقلب، وهي تركيبة تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

تعرق أثناء الأكل

يمكن أن يساعدك تناول أطعمة مثل البروتين التي تزيد من معدل الأيض أثناء الراحة على حرق المزيد من السعرات الحرارية والاستفادة في النهاية من الدهون المخزنة في بطنك، أحد أنواع الأطعمة التي تعمل جيدًا بشكل خاص الطعام الحار.

أظهرت دراسة في PloS One أن الكابسيسين، وهو المركب النشط في الفلفل الحار الذي يعطي الأطعمة الحارة حرارتها، يعزز أكسدة الدهون ويوفر دفعة قصيرة الأجل في عملية التمثيل الغذائي.