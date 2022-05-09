فوائد دبس الرمان لصحتك عديدة منها تقوية المناعة.. ضيفه على السلطة

القاهرة - سامية سيد - دبس الرمان من الإضافات التي يمكن أن تضفى نكهة ومذاق لبعض الأطعمة مثل: الدجاج واللحوم والسلطات، في هذا التقرير نتعرف على الفوائد الصحية المحتملة التي قد يحملها دبس الرمان، بحسب موقع " organicfacts". ما هو دبس الرمان؟دبس الرمان هو عصير رمان يُغلى ويصبح شرابًا سميكًا داكنًا لا يحتوي هذا الشكل المركز من عصير الرمان على حلاوة مفرطة وهو مكون أكثر تنوعًا للأطباق المالحة.



يعتبر دبس الرمان مصدرًا غنيًا بفيتامينات ب ، وكذلك فيتامين ج ومجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة البوليفينولية هذا بالإضافة إلى انخفاض مستوى السكريات والكالسيوم والحديد وعدم وجود ألياف غذائية وخالية من الدهون أو الكوليسترول. فوائد دبس الرمانقد تشمل الفوائد الصحية لدبس الرمان تقوية جهاز المناعة ، وخفض مستويات الكوليسترول الكلية ، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، والمساعدة في صحة الجلد ، من بين أمور أخرى. كما أن لديها إمكانات مضادة للسرطان. قد يساعد في العناية بالبشرةيحتوي دبس الرمان على كمية جيدة من فيتامين C وعدد من مضادات الأكسدة البوليفينولية ، وهو قادر على تحسين صحة الجلد عن طريق الحد من حالات الالتهاب ومنع الإجهاد التأكسدي، وهو ما يسبب الشيخوخة المبكرة والتجاعيد. النياسين، الذي يوجد بتركيزات عالية في هذا الصنف من دبس الرمان، ضروري أيضًا لزيادة مرونة الجلد. قد يساعد في العناية بالشعرمع المعادن المتنوعة والمركبات العضوية القوية، يمكن أن يؤدي الاستخدام المنتظم لدبس الرمان إلى تحسين صحة الشعر عن طريق تعزيز قوة البصيلات، مع زيادة لمعان وتألق خصلات شعرك. قد يساعد في الهضمتعتبر فيتامينات معينة من عائلة B الموجودة بتركيزات عالية في دبس الرمان ممتازة لزيادة وظائف العضلات وكفاءة الجهاز العصبي، والتي يمكن أن تساعد في حركة الأمعاء وهضم الطعام ، وتخفيف مشاكل الإمساك والانتفاخ والتشنج. قد يعزز جهاز المناعةمع وجود كميات ملحوظة من فيتامين سي، يمكن لهذا النوع من دبس السكر أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة عن طريق تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي خط الدفاع الأول للجسم ضد العديد من مسببات الأمراض المعدية والأمراض. قد يخفض مستويات الكوليسترول

ترتبط مركبات البوليفينول الموجودة في دبس الرمان ارتباطًا مباشرًا بخفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، مما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين ، فضلاً عن تقليل فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.