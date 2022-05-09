شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 مشروبات لأمراض القلب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض القلب مصطلح شامل يشمل عدة أنواع مختلفة من أمراض القلب، مثل مرض الشريان التاجي، وعدم انتظام ضربات القلب، وتصلب الشرايين، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، في حين أن هناك عوامل وراثية غير قابلة للتعديل تساهم في صحة قلبك، إلا أن هناك الكثير من عوامل نمط الحياة التي تلعب أدوارًا مهمة في صحتك، يمكن أن تؤثر التمارين والوزن وحالة التدخين وما تأكله وتشربه على صحتك، وفى السطور المقبلة سنوضح أفضل المشروبات لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

كوكتيل فواكه وخضروات

تمتلئ الفواكه والخضروات بالبوتاسيوم، وهو إلكتروليت يمكن أن يقلل الضغط على جدران الأوعية الدموية، ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك ، يقاوم البوتاسيوم الآثار السلبية التي يمكن أن يحدثها الصوديوم على ضغط الدم، ما يساعد على تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب، وتحتوي العديد من الفواكه على البوتاسيوم ، لكن أكثرها تركيزًا هي الموز والبرتقال والشمام والجريب فروت.

الماء

قد لا يكون المشروب الأكثر إثارة في هذه القائمة ، لكن الماء العادي يمكن أن يفعل العجائب لصحة قلبك عندما تكون رطبًا جيدًا، يمكن لقلبك ضخ الدم عبر جسمك بشكل أكثر كفاءة ، مما يقلل من مقدار الضغط الواقع على نظام القلب والأوعية الدموية، في حين أن جميع السوائل يمكن أن تساهم في ترطيب جسمك بشكل عام ، يجب أن تهدف إلى أن تأتي غالبية السوائل الكلية من الماء العادي.

الشاي

يعتبر تناول كوب من الشاي اللطيف في المساء طقسًا معتادًا بالنسبة للكثيرين ولسبب وجيه يُعتقد أن شاي الأعشاب ، مثل البابونج والخزامى ، طريقة شاملة لتحسين نوعية النوم قد تتساءل ما علاقة هذا بصحة قلبك، يبدو أن النوم غير الكافي هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب حيث أنه من المحتمل أن يزيد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري ، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، تشير البيانات الحالية إلى أن معظم البالغين يحتاجون إلى 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة ، والنوم الجيد مهم للوصول إلى هذا النطاق.

مكمل الألياف

يمكنك ربط الألياف بالنخالة، مثل تلك الموجودة في الخضروات والحبوب الكاملة ، ولكن يمكنك أيضًا زيادة تناول الألياف من خلال المشروبات، ويمكن أن يوفر عصير واحد يحتوي على بضعة أكواب من الفواكه والخضروات أكثر من 5 جرامات من الألياف في مشروب واحد ، إذا كنت تكافح من أجل الحصول على ما يكفي من الألياف في أي مكان آخر في نظامك الغذائي ، فقد يكون تناول مكمل الألياف المضاف إلى كوب من الماء فكرة جيدة.

عصير أخضر

العصير الأخضر مليء بالعديد من العناصر الغذائية ، مثل البوتاسيوم ومضادات الأكسدة وحتى العوامل المضادة للالتهابات، يمكن أن يفيد هذا المزيج من العناصر الغذائية صحتك العامة ، بما في ذلك القلب ، وهو إضافة بسيطة إلى يومك.

لاحظت إحدى الدراسات فوائد شرب عصير اللفت يوميًا ووجدت أن هذا المشروب يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على علامات الدم ، بل ويقلل من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي لدى الذكور المصابين بفرط شحميات الدم، عند التفكير في إضافة عصير أخضر إلى نظامك ، من المهم أن تتجنب مرة أخرى الخيارات التي تحتوي على السكر ، وبدلاً من ذلك اختر تلك المصنوعة بدقة من الفواكه والخضروات ، أو المكملات البودرة التي لا تدرج "السكر" كمكون.