شكرا لقرائتكم خبر عن طرق سهلة لتقليل تناول الملح فى الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن الجسم لا يعرق كثيرًا بل ينعدم التعرق فى فصل الشتاء على عكس الصيف، وهذا يجعل الملح يحتجز بنسبة كبيرة فى الجسم، وقد يسبب ذلك مشاكل فى القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، لذا لابد من تناول أطعمة تحتوى على نسبة أقل من الأملاح خلال فصل الشتاء، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

فيما يلى طرق سهلة لتقليل تناول الملح فى الطعام: قلل من تناول الأطعمة المصنعة

الخطوة الأولى نحو تقليل الملح بالجسم هو تناول كميات أقل من الأطعمة المصنعة، مثل البسكويت المالح والوجبات المجمدة، حيث يستخدم الملح كمادة حفاظة فى هذه الأطعمة.





إزالة الملح من على الطاولة

أسهل طريقة لتقليل الملح هى تجنب وضعه على طاولة الطعام، لتقليل التناول منه.

استخدم التوابل الخالية من الملح

استخدم توابل خالية من الملح وتعطى نكهة جيدة للطعام أيضًا، مثل فلفل الليمون والريحان والثوم.

تصفية وشطف الأطعمة المعلبة

فى بعض الأحيان قد لا يكون هناك مفر من استخدام الأطعمة المعلبة التى تحتوى على نسبة عالية من الأملاح، لذلك إذا كنت تشترى خضروات معلبة أو أى شيء آخر معلب لابد من شطفها جيدًا بالماء قبل الطهى، يمكن أن يساعد الشطف والتجفيف فى التخلص من الكثير من الأملاح بالأطعمة المعلبة.

تناول أطعمة منخفضة الملح خارج المنزل

معظم الأطعمة التيك والتى تحتوى على نسبة عالية جدًا من الملح، حتى تصبح الوجبة لذيذة وشيقة، لذا إذا اضطررت لتناول طعام خارج المنزل عليك اختيار أقل هذه الأطعمة من حيث نسبة الملح الموجود بها.