شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن يؤثر مرض السكري على القدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكر من الأمراض التي يعانى منها الكثيرون وخصوصًا كبار السن وتؤثر على أعضاء الجسم المختلفة فيمكن أن يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم مشاكل في القدم.

وحسب ما ذكره موقع medicinenetيمكن أن ترتبط مستويات السكر في الدم (الجلوكوز) المرتفعة المزمنة بمضاعفات خطيرة لدى مرضى السكري، و الأقدام معرضة للخطر بشكل خاص، فهناك حالتان تدعى الاعتلال العصبي السكري وأمراض الأوعية الدموية الطرفية يمكن أن تتلف القدمين (ومناطق أخرى من الجسم) لدى مرضى السكري.

ما هو اعتلال الأعصاب السكري؟

يمكن أن تتسبب مستويات السكر المرتفعة المزمنة المرتبطة بمرض السكري غير المنضبط في تلف الأعصاب الذي يتعارض مع القدرة على الإحساس بالألم ودرجة الحرارة.

يمكن أن تتسبب مستويات السكر المرتفعة المزمنة المرتبطة بمرض السكري غير المنضبط في تلف الأعصاب الذي يتعارض مع القدرة على الإحساس بالألم ودرجة الحرارة هذا ما يسمى "الاعتلال العصبي السكري الحسي" يزيد من خطر عدم ملاحظة الشخص المصاب بالسكري مشاكل في قدمه، يعاني ما يقرب من 10٪ من مرضى السكري من تقرحات القدم بسبب أمراض الأوعية الدموية الطرفية وتلف الأعصاب قد لا يلاحظ مرضى السكري تقرحات أو جروحًا في القدمين، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى الإصابة. يمكن أن يؤثر تلف الأعصاب أيضًا على وظيفة عضلات القدم، مما يؤدي إلى المحاذاة غير الصحيحة والإصابة.

ما هو مرض الأوعية الدموية المحيطية؟

يرتبط مرض السكري بضعف الدورة الدموية (تدفق الدم)، و يزيد تدفق الدم غير الكافي من وقت الشفاء من الجروح والقروح، و يشير مرض الأوعية الدموية المحيطية إلى ضعف تدفق الدم في الذراعين والساقين، و يزيد ضعف تدفق الدم من خطر عدم شفاء العدوى.

وهذا بدوره يزيد من خطر الإصابة بالقرحة والغرغرينا الجافة ، وهي موت الأنسجة الذي يحدث في منطقة موضعية عندما يكون هناك نقص في إمدادات الدم.

ما هي مشاكل القدم الشائعة لمرضى السكري؟

يتعرض مرضى السكري لخطر متزايد للإصابة بمضاعفات خطيرة مرتبطة بهذه الحالات ، بما في ذلك العدوى وحتى البتر.

عدوى فطرية في القدم

تسمى قدم الرياضي، يرتبط الجلد المتشقق والحكة والاحمرار بالحالة، و تدخل الفطريات في تشققات في الجلد مسببة عدوى يجب معالجتها بالأدوية المضادة للفطريات، و يمكن استخدام الأدوية الفموية و / أو الكريمات الموضعية لعلاج قدم الرياضي.

عدوى الأظافر الفطرية

الأظافر السميكة، الهشة، ذات اللون الأصفر البني، أو غير الشفافة شائعة في التهابات الأظافر الفطرية، قد تنهار المنطقة المصابة أو تبدو وكأنها تبتعد عن بقية الظفر، و تتكاثر الفطريات في البيئة الدافئة والرطبة والمظلمة الناتجة عن ارتداء أحذية مغلقة الأصابع، و تزيد إصابة الأظافر أيضًا من خطر الإصابة بعدوى الأظافر الفطرية.

هذه الالتهابات صعبة ولكن ليست مستحيلة العلاج، و عادةً ما تعمل الأدوية الفموية بشكل أفضل لعلاج التهابات الأظافر الفطرية.

النسيج

الكالو هي مناطق صلبة من الجلد السميك تتراكم على أسفل القدمين قد يؤدي توزيع الوزن غير المتكافئ ، أو تشوه الجلد، أو الأحذية غير المناسبة إلى التسبب في النسيج. استخدم هذه النصائح للعناية بمسامير القدم:

البثور

البثور هي مناطق منتفخة مليئة بالسوائل من الجلد تتشكل بسبب الاحتكاك لا يعد تفجير البثور طريقة جيدة لعلاجها لأن الجلد الذي يغطي المنطقة يساعد على الحماية من العدوى، للعناية بالبثور ، حافظ على نظافة المنطقة ، وضع كريمًا أو مرهمًا مضادًا للبكتيريا ، وقم بتغطيتها بضمادة لتقليل خطر العدوى.

الأورام

الورم هو منطقة حمراء مؤلمة تتشكل على مفصل إصبع القدم الكبير من الخارج تجعل زاوية إصبع القدم الكبير نحو الداخل قد تظهر على كلا القدمين وتميل إلى الجري في العائلات يزيد ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي مع مساحة أصابع غير كافية من خطر الإصابة بالورم عن طريق دفع أصابع القدم الكبيرة إلى وضع غير طبيعي، يساعد تغطية الورم بالبطانة أو الوسادة الرغوية على حمايته، و يمكن استخدام فواصل أصابع القدم الخاصة وغيرها من الأجهزة للحفاظ على محاذاة أصابع القدم بشكل صحيح. إذا كانت الورم مؤلمًا جدًا أو قبيحًا ، يمكن استخدام الجراحة للتخفيف من الأعراض.