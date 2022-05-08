تعرف على الأعراض الأكثر غرابة لكورونا حتى الآن

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القاهرة - سامية سيد - رغم أن نزلات البرد وسيلان الأنف وحكة الحلق والحمى الشديدة والصداع هي العلامات الشائعة لفيروس كورونا ، إلا أن هناك القليل من الأعراض الغريبة التي تظهر أثناء عدوى كورونا، وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" نتعرف في هذا التقرير على الأعراض الأكثر غرابة لكورونا حتى الآن.

الأعراض الأكثر غرابة لكورونا حتى الآن 1- أصابع كورونا

تُعرف هذه الحالة باسم أصابع كوفيد، وهي حالة يظهر فيها التورم والنتوءات وتغير اللون على أصابع القدم ارتبط حدوث هذه الحالة الغريبة بكورونا عدة مرات بعد أن شوهد في العديد من مرضى كورونا.

يمكن أن تبقى أصابع كوفيد لمدة تصل إلى 14 يومًا أو حتى لشهور من الإصابة.

2- ضباب الدماغ

يعتبر ضباب الدماغ من أعراض كورونا الحادة، حيث واجه العديد من الأشخاص صعوبة في التركيز، وشعروا بالضياع ووجدوا أنه من المنهك للغاية مواكبة حياتهم اليومية.

بعد أن أثبت الباحثون الحقائق حول حدوث هذه الحالة، أصبح الكثير من الناس على دراية بها.

3- تساقط الشعر

بينما يرتبط تساقط الشعر بالعديد من الحالات الصحية ، فإن حدوثه في حالة كورونا على حد سواء كان أول ما شوهد اشتكى العديد من الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا من تساقط الشعر الغزير أثناء وبعد الإصابة.

4- فقدان حاسة الشم والتذوق كانت هذه الحالة سائدة خلال الوقت الذي كان فيه الفيروس ألفا ودلتا سائدا لم يستطع الناس التذوق والشم لأسابيع وشهور تمامًا.

في وقت لاحق بعد أن اشتكى العديد من الأشخاص المصابين بكورونا من ضعف حاسة التذوق والشم ، تم وضع هذه الحالة تحت علامات وأعراض كورونا الطويلة.





5- ارتفاع معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة

لوحظ ارتفاع معدل ضربات القلب وارتفاع في درجة حرارة الجسم لدى العديد من الأشخاص أثناء الإصابة بفيروس كورونا.



يشرح الخبراء أن هذه استجابة مناعية بوساطة مما يعني أن الأجسام المضادة في الجسم تغير عمل الأعصاب اللاإرادية التي تنظم درجة حرارة الجسم وهذا يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وارتفاع درجة حرارة الجسم.

عاصفة السيتوكين هي تفسير آخر لها ، حيث احتمال قيام الجهاز المناعي بشن هجوم على الفيروس الغازي يكون شديدًا لدرجة أنه يدمر الأنسجة السليمة وعند الاستجابة للعدوى بفيروس كورونا ، يطلق الجسم فيضانًا من البروتينات تسمى السيتوكينات التي تساعد تتواصل الخلايا مع بعضها البعض وتقاتل الغزاة. في بعض الناس، ربما بسبب الاختلاف الجيني ، يكون هذا الحدث الدفاعي الطبيعي مبالغًا فيه، مما يجعلهم عرضة لعاصفة خلوية.

في عاصفة خلوية، تسبب استجابة الجهاز المناعي التهابًا يمكن أن يطغى للجسم ، وتدمير الأنسجة السليمة وإلحاق الضرر بالأعضاء مثل الكلى والكبد والقلب.

6- طفح جلدي

انتشار مشاكل الجلد في عدوى الجهاز التنفسي ليس شائعا لكن تم الإبلاغ عن الطفح الجلدى الذى يشبه خلايا النحل بشكل شائع أثناء الإصابة بـ كورونا. لاحظ الكثير من الناس أيضًا تلون الجلد.





7- مشكلة في الصوت

كان هذا هو أكثر الأعراض غرابة، حيث تم الإبلاغ عن تغير في الصوت وبحة في الصوت ومشكلة في التحدث من قبل العديد من المرضى خلال كورونا. أشار الباحثون في وقت لاحق إلى أن ضعف الحبل الصوتي يمكن أن يكون بسبب العصب المبهم عندما يتهيج هذا العصب لا يعمل بشكل صحيح.



8- مشكلة العين 8- مشكلة العين في حين أن مشكلة العين ليست حالة صحية غريبة ، إلا أن ارتباطها بعدوى الجهاز التنفسي ليس شائعًا خلال فترة الإصابة بفيروس كورونا، عانى الأشخاص من العين الوردية والتهاب الملتحمة وحساسية الضوء والتهاب العيون وحكة العين.

كانت حالة العين الأخرى ذات الصلة عن بعد والتي تطورت خلال فترة كورونا هي جفاف العين. يقال إن الاستخدام المطول لشاشات الكمبيوتر واستخدام الأقنعة يساهم في زيادة حالات جفاف العيون لدى الأشخاص.