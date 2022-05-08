إليكم أهم المشروبات التي يجب تجنّب تناول الأدوية معها!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - مايو - 2022 8:38 مساءً

اذا كنتم تتناولون المسكنات والأدوية بانتظام، فإنكم قد تغفلون أنّ هناك أشياء معينة لا يمكن ان تأكلوها او تشربوها مع هذه الأدوية.

اذ ان كل الادوية تأتي مع تعليمات ومعلومات من المفترض أن نقرأها، لكننا غالبًا لا نقوم بذلك.

بشكل عام، تتضمن التعليمات أن نقوم بتناول الأدوية مع الماء.

ووجد الخبراء أن هناك بعض المشروبات التي عليكم تجنب تناول الأدوية معها.

ومرد ذلك، انّ هذه المشروبات تقوم بإطالة الوقت الذي تحتاجه الأدوية كي تتفكّك، ما يعني أنها قد تذوب قبل أن يمتصها الجسم بطريقة جيدة.

فما هي المشرويات التي لا يمكن أن تكون بديلا للماء عند تناول الادوية؟

القهوة

من المعروف سابقًا أن القهوة، ومادة الكافيين، يمكنهما أن تسببا بعض المشاكل اذا تم تناولهما مع الأدوية.

ووجدت نتائج احدى الدراسات أنّ المشروبات الساخنة كالقهوة، قد يكون لها تأثير سلبي على تفكك الأدوية، ما يعني أنك قد لا تحصل على الكمية المطلوبة من الدواء الذي تحتاج اليها.

عصير البرتقال

يعتبر عصير البرتقال مشروبا صباحيًا كلاسيكيا. غير أنّ الدراسة وجدت أن هذا العصير قد يكون له تأثير سلبي على عملية تفكك الأدوية أيضا.

لذلك، من الأفضل ان يكون هناك فارق زمني بين شرب كوب الفيتامين c، وتناول أي نوع من الادوية لتجنب تعطّل تأثيرها.

مشروب الطاقة

تناول الدواء مع مشروب الطاقة ليس فكرة جيدة، وفق ما استنتج العلماء.

اذ ان هذا النوع من المشروبات يمكنه ان يسرع الوقت الذي من المفترض ان تأخذه الأدوية للتفكك والدخول في الجهاز.

المشروبات الغازية

وجدت الدراسات أن هذه المشروبات الشهيرة تؤثر على وقت تفكّك معظم الادوية التي خضعت للاختبار.

والنوع الوحيد الذي لم يتأثر هو دواء يعالج اعراض الحساسية، وفق الخبراء.