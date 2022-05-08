شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك نقص فى فيتامين أ.. لازم تأكل الشمام عشان صحة العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ربما سمعت عن بيتا كاروتين من قبل، خاصة فيما يتعلق بالفواكه والخضروات البرتقالية والصفراء النابضة بالحياة مثل الجزر والبطاطا الحلوة، تحصل النباتات البرتقالية والصفراء على لونها من الكاروتينات التي هي ببساطة أصباغ يصنعها النبات، الكاروتينات هي مضادات أكسدة قوية قد تكون مسؤولة عن الوقاية من السرطان وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

يعتبر الشمام مصدرًا ممتازًا لبروفيتامين أ كاروتينات، يحتوي نصف حبة شمام متوسطة الحجم على ما يقرب من 15٪ من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين أ يوميًا، على الرغم من أن شكل فيتامين أ في الشمام يكون على شكل بيتا كاروتين الذي يحتاج إلى تنشيط في الجسم، إلا أنه لا يزال يعتبر مصدرًا جيدًا لفيتامين أ، وهو خبر سار للنباتيين.

ما هو فيتامين أ؟فيتامين أ هو في الواقع مصطلح عام يشير إلى مجموعة أكبر من المركبات التي تذوب في الدهون، تختلف الفيتامينات التي تذوب في الدهون عن الفيتامينات التي تذوب في الماء لأنها تحتاج إلى تناولها مع مصدر للدهون حتى يتم امتصاصها واستخدامها بشكل فعال، يوجد فيتامين أ في المصادر الحيوانية مثل فيتامين أ المشكل مسبقًا وفي الفواكه والخضروات مثل الكاروتينات التي تحتوي على فيتامين أ. تختلف كاروتينات بروفيتامين أ عن فيتامين أ المشكل مسبقًا الموجود في المصادر الحيوانية لأنها تحتاج إلى تحويلها إلى شكل نشط من فيتامين أ في الجسم بينما يكون فيتامين أ المشكل بالفعل في شكله النشط. في الأطعمة النباتية التي تحتوي على فيتامين أ ، وخاصة الشمام ، فإن الكاروتينات الموجودة هي بيتا كاروتين.





ما هى فوائد فيتامين أ للجسم؟فيتامين أ ضروري للنمو والتطور، والصحة الهرمونية، ووظيفة المناعة، والتواصل الخلوي الفعال، يشتهر فيتامين (أ) بدوره في صحة العين ، وهو مكون أساسي لأحد البروتينات في العين التي تستجيب للضوء بالنسبة للنساء ، يعتبر تناول ما يكفي من فيتامين (أ) أمرًا مهمًا من أجل الأداء الأمثل للحديد في الجسم حيث يعمل الاثنان بشكل تآزري .

لأن فيتامين (أ) قابل للذوبان في الدهون، فمن المهم أن تستهلك الشمام مع الدهون الصحية للمساعدة على الامتصاص، تشمل بعض الأفكار اللذيذة الشمام والجبن كامل الدسم والشمام وسلطة الأفوكادو أو مكعبات الشمام مع رقائق جوز الهند المبشورة، من الفوائد الإضافية لاستهلاك للشمام بشكل متكرر أنه يساعد في الترطيب، الشمام عبارة عن 90٪ ماء، مما يعني أنه سيرطب خلايا جسمك بينما يغذيها في نفس الوقت .