شكرا لقرائتكم خبر عن الكولاجين لا يقتصر على العناية بالجلد والشعر.. تعرف على فوائده الأخرى والان مع تفاصيل الخبر
الكولاجين الموجود في الجسم ينهار مع تقدم العمر هذا يعني أنه مع تقدمك في العمر، يفشل جسمك في إنتاج المزيد من البروتين وينخفض ببطء تظهر هذه العملية من خلال التجاعيد والخطوط الدقيقة وتساقط الشعر والجلد المترهل وآلام المفاصل.
نظرًا لفشل الجسم في إنتاج المزيد من البروتين ، يتناول الكثير من الأشخاص المكملات الغذائية على شكل مسحوق أو سائل أو كبسولات لمفاصل صحية وبشرة جميلة.
يستخدم الأطباء المواد القائمة على الكولاجين لعلاج الجروح والحروق علاوة على ذلك ، يوجد الكولاجين أيضًا في مستحضرات التجميل مثل المرطبات بسبب خصائصه المرطبة.
على الرغم من أن شعبية مكملات الكولاجين آخذة في الازدياد، إلا أن الكثير من الناس لا يزالون غير مدركين لفوائدها الصحية المختلفة.
تشمل الفوائد الصحية لمكملات الكولاجين ما يلي:1. عظام أقوىمع تقدم العمر، تصبح عظامنا أضعف وأقل كثافة ويمكن أن تنكسر بسهولة وتستغرق وقتًا أطول للشفاء، حيث تساعد مكملات الكولاجين في جعل عظامنا أقوى وأكثر كثافة عن طريق إبطاء الشيخوخة كما أنها تمنع فقدان العظام وتحد من هشاشة العظام. 2. بشرة مشدودة ومتوهجةيساعد إنتاج الكولاجين الجيد في منع الشيخوخة المبكرة عن طريق الحفاظ على الخطوط الدقيقة والتجاعيد في مكانها.
يمكنك زيادة تناول مكملات الكولاجين عن طريق إجراء تغييرات غذائية محددة.
بعض المصادر الطبيعية للكولاجين تشمل بياض البيض والدجاج وجلد السمك الفواكه الحمضية والتوت والطماطم والأفوكادو جيدة أيضًا.
يمكن أن تكون إضافة الخضروات الورقية والثوم والخضروات الحمراء والصفراء والفلفل الحلو والفاصوليا والأعشاب مثل أشواجاندا إلى نظامك الغذائي مفيدًا أيضًا.