شكرا لقرائتكم خبر عن الكولاجين لا يقتصر على العناية بالجلد والشعر.. تعرف على فوائده الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكولاجين أحد مكونات منتجات العناية بالبشرة الشائعة، لكن هناك العديد من الفوائد الأخرى للكولاجين التي يجب أن تعرفيها، لذا فى هذا التقرير نتعرف على ما هو الكولاجين وفوائده وهل يجب أن تدرجيه في نظامك الغذائي اليومي؟، بحسب موقع "Health". ما هو الكولاجين؟الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في الجسم وهو مكون مهم للأنسجة الضامة التي يمكن تعريفها على أنها نسيج بروتيني توفر أنسجة البروتين هذه الدعم الهيكلي والوظيفي. ماذا يفعل الكولاجين؟الكولاجين هو بروتين موجود بشكل طبيعي في الجسم. ، لا يدعم فقط قوة بشرتك ومرونتها ويساعد في إعادة بناء بنية الجلد ولكنه مهم للأوعية الدموية والعظام والعضلات والأربطة والجلد والأمعاء والمفاصل.

الكولاجين الموجود في الجسم ينهار مع تقدم العمر هذا يعني أنه مع تقدمك في العمر، يفشل جسمك في إنتاج المزيد من البروتين وينخفض ببطء تظهر هذه العملية من خلال التجاعيد والخطوط الدقيقة وتساقط الشعر والجلد المترهل وآلام المفاصل.

بصرف النظر عن العمر ، فإن بعض العادات مثل التدخين والتعرض لأشعة الشمس تضعف أيضًا إنتاج الكولاجين الطبيعي. الفوائد الصحية للكولاجين نظرًا لفشل الجسم في إنتاج المزيد من البروتين ، يتناول الكثير من الأشخاص المكملات الغذائية على شكل مسحوق أو سائل أو كبسولات لمفاصل صحية وبشرة جميلة.

يستخدم الأطباء المواد القائمة على الكولاجين لعلاج الجروح والحروق علاوة على ذلك ، يوجد الكولاجين أيضًا في مستحضرات التجميل مثل المرطبات بسبب خصائصه المرطبة.

على الرغم من أن شعبية مكملات الكولاجين آخذة في الازدياد، إلا أن الكثير من الناس لا يزالون غير مدركين لفوائدها الصحية المختلفة.

تشمل الفوائد الصحية لمكملات الكولاجين ما يلي:

إن مكملات الكولاجين ترطب البشرة وتحسن مرونتها لكبار السن ، ويمكن أن تمنع حب الشباب وأمراض الجلد الأخرى. 3. شعر كثيف طويليعاني غالبية الرجال والنساء من تساقط الشعر أو ترققه مع تقدمهم في السن، ويلاحظ الأشخاص الذين يتناولون مكملات الكولاجين من تحسن كبير في مشكلة تساقط الشعر. 4. أظافر قوية وصحيةالكولاجين مكمل ممتاز لتقوية الشعر والأظافر والأسنان يجب أن يستهلك الأشخاص الذين يعانون من أظافر ضعيفة مكملات الكولاجين من أجل نمو الأظافر بشكل أسرع والحفاظ على شكل الأسنان. 5. اكتساب كتلة العضلاتعادة ما تفقد كتلة العضلات مع تقدم العمر من المعروف أن مكملات الكولاجين تساعد في زيادة كتلة العضلات وقوتها من خلال ممارسة التمارين الرياضية المناسبة. المصادر الطبيعية للكولاجين يمكنك زيادة تناول مكملات الكولاجين عن طريق إجراء تغييرات غذائية محددة. بعض المصادر الطبيعية للكولاجين تشمل بياض البيض والدجاج وجلد السمك الفواكه الحمضية والتوت والطماطم والأفوكادو جيدة أيضًا.

1. عظام أقوىمع تقدم العمر، تصبح عظامنا أضعف وأقل كثافة ويمكن أن تنكسر بسهولة وتستغرق وقتًا أطول للشفاء، حيث تساعد مكملات الكولاجين في جعل عظامنا أقوى وأكثر كثافة عن طريق إبطاء الشيخوخة كما أنها تمنع فقدان العظام وتحد من هشاشة العظام. 2. بشرة مشدودة ومتوهجةيساعد إنتاج الكولاجين الجيد في منع الشيخوخة المبكرة عن طريق الحفاظ على الخطوط الدقيقة والتجاعيد في مكانها.

يمكن أن تكون إضافة الخضروات الورقية والثوم والخضروات الحمراء والصفراء والفلفل الحلو والفاصوليا والأعشاب مثل أشواجاندا إلى نظامك الغذائي مفيدًا أيضًا.