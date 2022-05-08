شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان الأنف أغرب أنواع السرطان.. وأعراضه تشبه التهاب الجيوب الأنفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السرطانات الأنفية، المعروفة بـ سرطان الأنف، هي مجموعة متنوعة من السرطانات التي تشمل الأنف والجيوب الأنفية هذه نادرة مع حدوث أقل من 3% بين جميع الأورام الخبيثة في الرأس والرقبة السبب الأكثر شيوعًا هو التعرض لغبار الخشب يليه الأبخرة الصناعية وتكرير النيكل ودباغة الجلود ودهانات الكروم واستخدام التبغ، بحسب موقع "Health".

أظهرت الدراسات الحديثة أن تلوث الهواء الخارجي يمكن أن يؤدي إلى الأورام الخبيثة في الجيوب الأنفية يمكن أن يؤدي فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) إلى تغير سرطاني في أورام الجيوب الأنفية غير السرطانية الفئة العمرية الأكثر إصابة بسرطان الأنف هي العقد السادس. أنواع سرطان الأنف أنواع سرطان الأنف هناك أنواع عديدة من الأورام الخبيثة الجيبية الأنفية التي يعتبر سرطان الخلايا الحرشفية أكثرها شيوعًا يليه سرطان غدي. الساركوما العضلية المخططة هي أكثر أنواع السرطانات الجيوب الأنفية شيوعًا بين الأطفال.

تشمل الأنواع النادرة الأخرى الكيسي الغداني ، والنوع غير المتمايز الجيبي الأنفي ، والساركوما الليفية ، وورم الخلايا الدموية الوعائي، والورم الليمفاوي خارج الغدة ، وساركوما إوينغ ، إلخ.





بعض الأعراض الشائعة لسرطان الأنف:

تتشابه أعراض هذه السرطانات مع أعراض الاضطرابات الحميدة (غير السرطانية) الشائعة مثل التهاب الجيوب الأنفية مما يؤدي إلى تأخير تشخيص المرضى الذين يمرون بمرحلة متقدمة من السرطان.

عادةً ما يظهر المرضى لنا عندما ينمو السرطان وتمتد إلى الهياكل القريبة مثل العين والدماغ وما إلى ذلك وتسبب مضاعفات تؤدي إلى سوء التشخيص.

أكثر الأعراض شيوعا لسرطان الأنف هو انسداد الأنف يليه ألم على الخد ، ونزيف من الأنف ، وتورم في الخد ، ونمو فوق الحنك، وازدواج الرؤية ، وتنميل الخد ، وترهل الأسنان ، وأطقم الأسنان غير الملائمة ، وكتلة الرقبة بترتيب تناقص التواتر.



علاج سرطان الأنف علاج سرطان الأنف يخضع المريض للفحص السريري للأنف والفم والعينين والرقبة مع منظار الأنف.

يعد الفحص بالأشعة المقطعية المحسّنة أو التصوير بالرنين المغناطيسي أمرًا ضروريًا لفهم موقع ومدى الورم جنبًا إلى جنب مع مشاركة المناطق الحرجة القريبة.

يمكن أن تخبرنا الخزعة من النمو فيما يتعلق بنوع السرطان. تعتمد خوارزمية العلاج على مرحلة السرطان والعوامل الإنذارية مثل موقع السرطان ونوعه.

الطريقة الرئيسية لعلاج سرطان الأنف هي الجراحة في السرطانات في المراحل المبكرة.

تحتاج سرطانات المرحلة المتقدمة إلى علاج متعدد الوسائط بجراحة يتبعها العلاج الإشعاعي وحده أو مع العلاج الكيميائي.

يتطلب العلاج الجراحي استئصالًا جماعيًا للموقع الأساسي جنبًا إلى جنب مع إدارة العين والرقبة إذا لزم الأمر.