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القاهرة - سامية سيد - من المحتمل أنك سمعت عن الصلة بين الصحة الجيدة وما تأكله، وأهمية تغيير نظامك الغذائي عندما تكون هناك مشكلة على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، يجب أن تتجنب الجبن واللحوم الحمراء، وكلاهما معروف باحتوائهما على نسبة عالية من الدهون المشبعة غير الصحية، وبدلاً من ذلك اختر الدواجن الخالية من الدهون والخضروات.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic إذا كنت تعاني من حالة جلدية مثل الإكزيما - النوع الأكثر شيوعًا الذي ستسمعه أيضًا ويشار إليه باسم التهاب الجلد التأتبي، فهل يمكن أن يساعد تغيير نظامك الغذائي في تقليل الأعراض مثل حكة الجلد أو احمراره؟

هل هناك علاقة بين النظام الغذائي والإكزيما؟

يعاني بعض الأشخاص من عدم تحمل أو حساسية معينة تجاه شيء معين، ويمكن أن يتسبب ذلك في تفشي الإكزيما.

"إذا صادفوا نوعًا معينًا من النباتات، أو شيئًا ما في البيئة، أو نوعًا معينًا من وبر الحيوانات، فإن الربو لديهم سيتأثر، وإنه نفس الشيء مع الإكزيما يمكن أن يكون هناك شيء لا يتفاعل معه أجسامهم بشكل جيد وعندما يحدث ذلك ، فإنهم ينتشرون بالأكزيما.

يعد البحث عن الأطعمة المحددة التي تؤدي إلى ظهور أعراض الإكزيما أكثر صعوبة لأن كل شخص لديه حساسيات مختلفة، ما يزعجك ويسبب نوبة الإكزيما قد لا يكون له نفس التأثير على شخص آخر.

ومع ذلك أي شيء له خصائص مضادة للالتهابات مفيد لمعظم حالات الجلد الالتهابية"، وهي فئة تشمل الإكزيما والصدفية والإكزيما خلل التعرق على سبيل المثال ، تشتهر التوابل مثل الكركم والزنجبيل بفوائدها المضادة للالتهابات.

هل ستساعد خطة نظام غذائي محددة في السيطرة على الإكزيما لدي؟

هذا يعتمد، لا يوجد نظام غذائي أو أطعمة تعالج الإكزيما ، ولكن يمكنك تعديل نظامك الغذائي لمحاولة تجنب الأعراض تمامًا كما لو كنت تغير نظامك الغذائي لمعالجة حالة صحية مزمنة أخرى أيضًا ، شرب الكثير من الماء (ثمانية أكواب سعة 8 أونصات يوميًا) هو مفتاح الوقاية من تفشي الإكزيما وللمساعدة في ترطيب الجلد للعلاج.

النظام الغذائي المضاد للالتهابات للإكزيما

للوجبات الغذائية المضادة للالتهابات العديد من الفوائد ، بما في ذلك تخفيف الآلام وتسكين أعراض الحالات المزمنة مثل الألم العضلي الليفي، هذه الحميات مفيدة أيضًا بشكل خاص في معالجة أعراض الإكزيما التي يمكن أن تكون ناجمة عن الإجهاد أو رد فعل جهاز المناعة لديك تجاه المواد المسببة للحساسية أو المهيجات في بيئتك.

الأنظمة الغذائية المضادة للالتهابات تحد من منتجات الألبان والحبوب الكاملة واللحوم الحمراء والدقيق والسكر، ولكنها تركز على الخضار والأسماك في الواقع ، يعد اتباع نظام نباتي (أو الحفاظ على نظام غذائي نباتي بالكامل تقريبًا) طريقة جيدة لاتخاذها.