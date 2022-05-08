5 أطعمة تساعدك على التركيز قبل الامتحانات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 07:14 مساءً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 8 - مايو - 2022 7:13 مساءً

يلعب النظام الغذائى دوراً هاماً فى مساعدة أبنائك على التركيز وتنشيط الذاكرة قبل أداء الامتحانات، فتناول الغذاء الصحي الغني بالفيتامينات والمعادن والحديد يساعد على تقوية المخ وتعزيز الدورة الدموية أثناء المذاكرة، وذلك حسب ما ذكره موقع ” هيلث لاين”.

وهناك أطعمة تساعد على التركيز قبل الامتحانات:

التوت الأزرق

غالباً ما يطلق على التوت الأزرق العديد من الفوائد الصحية، التوت الأزرق مليء بمضادات الأكسدة التي تحمي جسمك من الجذور الحرة، كما أن العنب البري غني بالمواد الغذائية ومنخفض في السعرات الحرارية، مما يجعل هذه الفاكهة مفضلة لدى الكثيرين.

أظهرت الدراسات أن تناول العنب البري يمكن أن يبطئ من معدل التدهور المعرفي ويحارب مرض الزهايمر لدى البالغين أيضاً، ويساعد على التركيز.

الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية، بما في ذلك السلمون والتونة وسمك القد والبولوك، من أكثر الأطعمة المعروفة للتركيز، تحتوي الأسماك الدهنية على أحماض أوميغا 3 الدهنية و DHA، وهي عناصر رائعة لتحسين التركيز والذاكرة.

يوصي خبراء التغذية بتناول حصتين على الأقل من الأسماك الدهنية كل أسبوع، ركز على الأسماك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين و L-theanine، والتي تساعد في اليقظة والتركيز العام، يساعدك L-theanine على الشعور بمزيد من الاسترخاء.

قد يعزز الشاي الأخضر زيادة الإنتاج في قشرة دماغك عندما تحتاج إلى صفاء ذهني لفترات أطول، يمكنك شرب 3-5 أكواب من الشاي الأخضر يومياً للحصول على أفضل الفوائد.

المكسرات

مليئة بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الدماغ، بما في ذلك فيتامين هـ والزنك، مما يجعلها اختياراً ممتازاً للوجبات الخفيفة للدراسة.

الحمضيات

تعتبر ذات قيمة غذائية عالية، وقد ارتبط تناولها بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك تعزيز صحة الدماغ، فالحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت غنية بالفلافونويد.