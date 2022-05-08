أبرزها ضعف السمع.. اليكم الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 07:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - مايو - 2022 6:40 مساءً

يعد العلاج الكيميائي هو الشكل الأكثر شيوعاً لعلاج السرطان، ويستخدم عقاقير قوية لإبطاء نمو الخلايا السرطانية، وتعد الآثار الجانبية قصيرة المدى للعلاج الكيميائي تساقط الشعر والغثيان، أما الآثار الجانبية طويلة المدى وتسمى أيضاً الآثار الأقل شهره، تظهر عادة بعد انتهاء العلاج الكيميائي، وتختلف تأثيرات العلاج الكيميائي وفقاً للفرد ونوع السرطان ونوع دواء العلاج الكيميائي المستخدم، وذلك حسب ما ذكره موقع “هيلث لاين”.

ومن الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي منها:

الغثيان والقيء

يعد الغثيان والقيء من الآثار الجانبية النموذجية، وقد يصف الأطباء أدوية مضادة للقيء للمساعدة في تقليل الأعراض، كما يمكن أن يساعد تناول مكملات الزنجبيل في زيادة فعالية مضادات القيء.

تغيرات على الشعر والأظافر والجلد

قد يعاني بعض الأشخاص من تساقط الشعر، أو قد يصبح شعرهم رقيقاً أو هشاً بعد بضعة أسابيع من بدء بعض أنواع العلاج الكيميائي، ويمكن أن يؤثر ذلك على أي جزء من الجسم.

ويمكن أن يحافظ ارتداء غطاء خاص على فروة الرأس أثناء العلاج الكيميائي، مما قد يساعد في منع تساقط الشعر أو تقليله ومع ذلك، إذا كان العلاج يحتاج إلى الوصول إلى فروة الرأس، فلن يكون ذلك ممكناً، ويجد معظم الناس أن شعرهم ينمو مرة أخرى بمجرد الانتهاء من العلاج.

كما يمكن أن تصبح الأظافر أيضاً متقشرة وهشة، ويصبح الجلد جافاً ومتقرحاً وغير حساس لأشعة الشمس، ويجب أن يعتني الناس في ضوء الشمس المباشر، بما في ذلك تجنب الشمس في منتصف النهار.

التعب

قد يعاني بعض الناس من التعب، وقد يواجهون هذا معظم الوقت أو فقط بعد أنشطة معينة لتقليل التعب، يجب على الشخص محاولة: الحصول على الكثير من الراحة، تجنّب المهام الزائدة عن الحد، يجب على الأشخاص الذين يُعانون من التعب الشديد التحدث مع الطبيب، لأن هذا قد يكون علامة على فقر الدم.

ضعف السمع

يمكن أن تؤثر السموم في بعض أنواع العلاج الكيميائي على الجهاز العصبي.

الالتهابات

يمكن أن يتسبب العلاج الكيميائي في انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، التي تساعد على حماية الجسم من العدوى، وهذا يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة وزيادة خطر الإصابة بالعدوى، ويجب على الأشخاص اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من خطر الإصابة بالعدوى.