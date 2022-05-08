6 طرق لاستخدام خل التفاح لعلاج الطفح الجلدي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 07:14 مساءً - يعد الجلد من اكثر الاعضاء في الجسم تفاعلاً مع العوامل اليومية، من خلال اما المناخ او الحشرات او حتى من المزاج ويتعرض الجلد لما يسمى بالطفح الجلدي.

يُعرَّف الطفح الجلدي بأنه تغيير ملحوظ في نسيج بشرتك أو لونها، يمكن أن تظهر الطفح الجلدي في أي مكان على الجلد وقد تؤثر على جزء واحد فقط من الجسم أو سطح الجلد بالكامل، يؤدي ذلك إلى الرغبة في خدش سطح الجلد بسبب الجفاف.

هذا ويساعد خل التفاح في معالجة التحكم بما يسمى الطفح الجلدي، اليكم فيما يلي بعض أفضل الطرق لاستخدام خل التفاح في علاج الطفح الجلدي:

1- خل التفاح المخفف

هذا العلاج مثالي إذا كان الطفح الجلدي في جزء موضعي من الجسم، مثل اليدين أو الساقين.

2- حمام خل التفاح

خل التفاح مفيد أيضاً عندما تتأثر مساحة كبيرة من الجسم بالطفح الجلدي.

3- خل التفاح وزيت جوز الهند

عند دمجه مع زيت جوز الهند، يعمل خل التفاح كمرطب رائع لبشرتك، يساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة مع استعادة توازن درجة الحموضة في بشرتك أيضاً، وقدأظهرت دراسة نشرت عام 2010 في علم الأحياء الصيدلانية أن زيت جوز الهند يمكن أن يقلل الالتهاب ويهدئ البشرة المؤلمة.

4 – عبوة طين خل التفاح

استخدم عبوة خل التفاح والطين للمساعدة في التئام الطفح الجلدي:

في حين أن الخصائص القلوية لخل التفاح فعالة في علاج الطفح الجلدي، يساعد الطين على امتصاص السموم من الجلد وتنقيتها.

5- خل التفاح مقوي

تحضير واستخدام منشط خل التفاح لعلاج الطفح الجلدي، يمكن أن يساعد تناول خل التفاح الخام غير المصفى على إزالة السموم من الجسم والحفاظ على مستوى الحموضة في الجلد.

6- خل التفاح مع صودا الخبز

تساعد صودا الخبز على تجفيف الطفح الجلدي، كما أنها توفر الراحة من الحكة والالتهابات المصاحبة للطفح الجلدي، لذلك عند دمجه مع خل التفاح، يصبح العلاج أكثر فعالية.

يتم تحضير خل التفاح على خطوتين:

1-يتم تعريض التفاح المسحوق إلى الخميرة لتحويلها إلى كحول عن طريق تخمير السكريات.

2- إضافة البكتيريا إلى محلول الكحول لتخمير الكحول وتحويله إلى حمض أسيتيك.

العملية برمتها تجعل خل التفاح غنياً بأحماض الأسيتيك والعديد من العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات C و B، وعندما يتعلق الأمر بالعلاجات المنزلية للطفح الجلدي، لا يمكنك ببساطة تجاهل فوائد خل التفاح، في حين يساعد محتواه من حمض الأسيتيك في مكافحة التهابات أو حساسية الجلد التي قد تسبب المشكلة أو تؤدي إلى تفاقمها.