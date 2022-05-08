شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على صحة العظام والدماغ.. تناول كوبًا من الشاى يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن الكالسيوم الموجود في الحليب هو لبنة مهمة لبناء العظام، إلا أنه ليس الشيء الوحيد المهم عندما يتعلق الأمر بصحة العظام، فالخضروات مثل اللفت والبروكلي تتمتع جميعها بمعدلات أعلى من امتصاص الكالسيوم، إذا كنت تريد أن تحتسي شيئًا مفيدًا لعظامك، ضع الغلاية واصنع لنفسك كوبًا من الشاي، وفى السطور المقبلة سنوضح لك الفوائد الصحية لتناول الشاي للحفاظ على صحة عظامك مع تقدمك في العمر، وفقًا لما نشره موقع "wellandgood".

الشاي لصحة العظام

تعود الفوائد العظمية الرئيسية لشرب الشاي إلى مضادات الأكسدة القوية مثل البوليفينول، بمضادات الاكسدة، والفلافونويد، أظهرت مادة البوليفينول القوية الموجودة في الشاي أنها تساعد في زيادة تمعدن العظام ، وتأخير تقليل كثافة المعادن في العظام ، وزيادة مستويات فيتامين د في الجسم، تساعد الكاتيكين أيضًا على حماية خلايا بناء العظام في الجسم ، بينما تتمتع مركبات الفلافونويد بخصائص شبيهة بالإستروجين تساعد على منع فقدان العظام.

من أجل جني هذه الفوائد، اشرب الشاي الأسود أو الأخضر، لأن هذه هي أنواع الشاي التي تناولتها معظم الدراسات حول الشاي وصحة العظام، ولا يهم إذا كنت تتناول الشاي ساخنًا أو مثلجًا، أكدت إحدى الدراسات التي تم الاستشهاد بها في مجلة التغذية السريرية أن شرب الشاي بدرجة حرارة 122 درجة فهرنهايت فعال لأنه يساعد في الحفاظ على الكاتيكين.

ضع في اعتبارك أن الشاي ممتاز للحفاظ على العديد من وظائف الجسم الأخرى (بخلاف صحة العظام) مع تقدمنا ​​في العمر، إنه جيد لقلبك وعقلك وتركيزك وحتى مزاجك، يحتويان على نسبة عالية من الفلافانول، وهو نوع من مضادات الأكسدة ، وقد تم ربط هذه الفلافانول بخفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ، المعروف أيضًا باسم الكوليسترول الضار هذا يعني أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

إن مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي تساعد أيضًا في حماية الجسم من الجذور الحرة، وهذا يفيد الجسم كله وبالطبع الدماغ أيضًا ، وجد مقال نُشر في مجلة Phytomedicine والذي أخذ في الاعتبار 21 دراسة منفصلة عن الشاي الأخضر أن استهلاك الشاي مرتبط باهتمام وذاكرة أفضل قال الباحثون إنهم يعتقدون أن هذا مرتبط بالكافيين و L-theanine (حمض أميني مرتبط بالهدوء والتركيز ) في الشاي، بين الكاتيكين والكافيين و L-theanine، هناك العديد من المكونات الفريدة للشاي والتي تجعله مشروبًا رائعًا لتعزيز الدماغ.

ما هي كمية الشاي التي يجب تناولها؟

إن الدراسات البحثية الخاصة بصحة العظام أشارت عمومًا إلى تناول كوب إلى أربعة أكواب من الشاي يوميًا.

فقط تذكر أن شرب الشاي هو مجرد عنصر واحد من مكونات العظام الصحية، وهناك العديد من العناصر الغذائية الأخرى التي لا تقل أهمية عن صحة العظام، وتشمل الكالسيوم وفيتامين د والمغنيسيوم وفيتامين ك ، ومن الضروري أن تسمح باتباع نظام غذائي متوازن يشتمل على مجموعة متنوعة من الأطعمة والمجموعات الغذائية المختلفة للحصول على العناصر الغذائية الكافية لدعم صحة العظام.