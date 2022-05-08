شكرا لقرائتكم خبر عن ما أهم الاختبارات لتشخيص مرض الخرف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلنا ننسى الأشياء مع تقدمنا فى السن، كما يعانى العديد من كبار السن من فقدان بسيط فى الذاكرة لا يؤثر على حياتهم اليومية، لكن فقدان الذاكرة الذى يزداد سوءًا قد يعنى أنك مصاب بالخرف أو ألزهايمر، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهم الاختبارات لتشخيص مرض ألزهايمر، بحسب موقع " stanfordhealthcare".

الخرف هو فقدان المهارات العقلية التى تؤثر على حياتك اليومية، يمكن أن يسبب مشاكل فى ذاكرتك، وكيف يمكنك التفكير والتخطيط عادة ما يسوء الخرف بمرور الوقت. المدة التي يستغرقها تختلف من شخص لآخر، فبعض الناس يبقون على حالهم لسنوات، بينما يفقد آخرون مهاراتهم بسرعة، وتزداد فرص إصابتك بالخرف مع تقدمك فى السن لكن هذا لا يعني أن الجميع سيحصل عليها.

كيف يتم تشخيص الخرف؟ يشخص الأطباء سبب الخَرَف عن طريق طرح أسئلة حول التاريخ الطبي للشخص وإجراء فحص بدني، وفحص الحالة العقلية، واختبارات المعمل والتصوير.

يمكن أن تساعد الاختبارات الطبيب فى معرفة ما إذا كان فقدان القدرات العقلية ناتجًا عن حالة يمكن علاجها، حتى إذا كان السبب لا يمكن علاجه، فمن الجيد معرفة نوع الخرف الذى يعاني منه الشخص. ويمكن أن تساعد معرفة النوع الطبيب فى وصف الأدوية أو العلاجات الأخرى التي قد تحسن الحالة المزاجية والسلوك وتساعد الأسرة.

وقد يكون لدى الشخص أكثر من مرض يسبب الخرف لكن الأعراض فى بعض الأحيان يمكن أن تميز شكلًا عن آخر، على سبيل المثال فى وقت مبكر من مسار الخرف الجبهي الصدغي قد يظهر الناس نقصًا فى الوعى الاجتماعي ويكونون مهووسين بتناول الطعام. اختبار الحالة العقليةسيقوم الطبيب أو غيره من المهنيين الصحيين بإجراء فحص للحالة العقلية، فى هذا الاختبار قد يُطلب من الشخص معرفة اليوم والسنة، وتكرار سلسلة من الكلمات، ورسم وجه الساعة، والعد التنازلي من 100 إلى 7 ثوانٍ. التحاليل اختبار الحالة العقليةسيقوم الطبيب أو غيره من المهنيين الصحيين بإجراء فحص للحالة العقلية، فى هذا الاختبار قد يُطلب من الشخص معرفة اليوم والسنة، وتكرار سلسلة من الكلمات، ورسم وجه الساعة، والعد التنازلي من 100 إلى 7 ثوانٍ. التحاليل يمكن أن تسبب العديد من الحالات الطبية ضعفًا عقليًا. أثناء الفحص البدني ، سيبحث الطبيب عن علامات المشاكل الطبية الأخرى ويخضع لفحوصات معملية لاكتشاف أي حالة يمكن علاجها. تشمل الاختبارات الروتينية:

التاريخ الطبىخلال التاريخ الطبي والفحص البدني، سيسأل الطبيب الشخص وأحد الأقارب عن الأمراض التي حدثت مؤخرًا أو أحداث الحياة الأخرى التي قد تسبب فقدان الذاكرة، سيسأل الطبيب أيضًا عن الأعراض الأخرى مثل المشكلات السلوكية، وقد يطلب من الشخص إحضار جميع الأدوية التى يتناولها ويمكن أن يساعد هذا الطبيب فى معرفة ما إذا كانت المشكلة ناجمة عن تناول الشخص للأدوية المفرطة أو تفاعله مع الأدوية.

اختبارات هرمون الغدة الدرقية للتحقق من وجود خمول في الغدة الدرقية.

فحص الدم بفيتامين ب 12 للبحث عن نقص فيتامين.

تشمل الاختبارات المعملية الأخرى التي يمكن إجراؤها ما يلي:

تعداد الدم الكامل (CBC) للبحث عن العدوى.

اختبارات الدم ALT أو AST لفحص وظائف الكبد.

اختبارمستوى الشوارد في الدم ويفحص وظائف الكلى.

اختبار الجلوكوز للتحقق من مستوى السكر في الدم.

اختبار فيروس نقص المناعة البشرية للبحث عن الإيدز.

معدل ترسيب كرات الدم الحمراء فحص الدم. يبحث عن علامات الالتهاب في الجسم.

-اختبار علم السموم. يفحص هذا الاختبار الدم أو البول أو الشعر للبحث عن الأدوية التي يمكن أن تسبب مشاكل.

اختبار الأجسام المضادة للنواة في الدم لتشخيص أمراض المناعة الذاتية.

الاختبار ، مثل اختبار الرصاص ، للبحث عن المعادن الثقيلة في الدم.

البزل القطني لاختبار وجود بروتينات معينة في السائل النخاعي. يمكن إجراء هذا الاختبار أيضًا لاستبعاد الأسباب الأخرى للأعراض. الآشعة يمكن أيضًا إجراء اختبارات تصوير الدماغ مثل التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي للتأكد من أن مشكلة أخرى لا تسبب الأعراض. قد تستبعد هذه الاختبارات أورام الدماغ ذات الضغط الطبيعي ، أو حالات أخرى يمكن أن تسبب فقدان القدرات العقلية.

يمكن أن يُظهر التصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية أيضًا دليلًا على السكتات الدماغية من الخرف الوعائي.