بدون حمية غذائية.. 4 حيل “بسيطة” لإنقاص الوزن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 8 ثواني

يلجأ الكثير من الأشخاص لاتباع عدد من الحميات الغذائية لخسارة الوزن والاحتفاظ بقوام رشيق، ورغم ضرورة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين لإنقاص الوزن، إلا أن هناك حيلا بسيطة تساعد على فقدان بعض الكيلوجرامات من وزن الجسم.

شرب القهوة

أظهرت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة على مدار اليوم يزيد من عملية التمثيل الغذائي بنسبة 16%، بغض النظر عما يأكله الشخص أو مقدار التمارين التي يمارسها، ويفسر ذلك الأمر أن الكافيين ينشط الجهاز العصبي المركزي ويزيد الدورة الدموية ويعزز حركة الأمعاء ونشاط الكلى.

زيت الزيتون واللبن

تشير دراسات جديدة إلى أن حمض الزيت الموجود في زيت الزيتون يقلل من الرغبة في تناول الطعام، ويحتوي الحليب ومنتجات الألبان على أحماض اللينوليك؛ وهي عناصر تحفز التمثيل الغذائي للدهون وتساعد في بناء العضلات، وبسبب ارتفاع نسبة الكالسيوم، ينتج الجسم كمية أقل من هرمون الأنسولين الذي يسبب السمنة.

تناول الطعام بانتظام

يحافظ تناول الطعام بانتظام على الحفاظ على مستويات السكر في الدم وعدم الشعور بنوبات الجوع الشديد وتناول كميات كبيرة من الطعام.

وجبة خفيفة قبل النوم

يمكن مساعدة الجسم على حرق الدهون حتى أثناء النوم عندما ينتج الجسم هرمون النمو HGH، ولكي يتم تكوينه يتعين تناول وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية قبل النوم بساعة إلى ساعتين، مثل 100 جرام زبادي أو 150 مل من الحليب أو خمس حبات من اللوز، ومن المفيد الحصول على قسط كافٍ من النوم في إنتاج كمية أقل من هرمون الجريلين، وهو هرمون محفز للشهية.