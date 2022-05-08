اليكم الأسباب التي تجعل من شاي القرفة مشروبًا سحريًا!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 8 - مايو - 2022 4:22 مساءً

تعتبر القرفة من أشهر المطيبات التي تستعمل في المطابخ، كما أنها مخزنة بالعناصر التغذوية التي تحفّز صحة الجسم. ومن الطرائق التي يمكن من خلالها استهلاك القرفة هي اضافتها الى ماء مغلية واحتساؤها مع قليل من العسل والليمون.

والجزء الأفضل من احتساء شاي القرفة هو المنافع الصحية التي يزودها للجسم من الترطيب الى محاربة الالتهابات.

شاي القرفة يزود الجسم بمضادات الأكسدة

يوفر شاي القرفة منافع صحية عديدة، بفضل محتواه العالي من المركب المضاد للأكسدة “البوليفينول”. ويوجد هذا المركب في النباتات المخزنة بخصائص مضادة للأكسدة تحمي خلايا الجسم من الضرر الناتج عن الشوارد الحرة، وتحارب الالتهاب وتمنع الأمراض.

يساعد في تخفيف الالتهابات

القرفة هي عامل مضاد للالتهابات، واحتساؤها على شكل شاي يوفر هذه المنافع أيضًا.

ولاحظ بحث نشر في إحدى المجلات الصحية أن حجم الفينوليك العالي الموجود في القرفة بساعد في تخفيف الالتهاب في الجسم.

يساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم

احتسوا كوبًا من شاي القرفة لإبقاء السكر في الدم ثابتًا.

القرفة تمتلك مركبا يؤدي وظيفة مماثلة للأنسولين ويساعد في تحريك السكر من الدم الى الخلايا.

وأظهرت الدراسات أن شاي القرفة يساعد في حالة “مقاومة الانسولين” بعد ١٢ ساعة من تناوله.

شاي القرفة خالٍ من السعرات الحرارية

القرفة تتمتع بمذاق حلو طبيعي، وهي بديل للسكر خال من السعرات الحرارية، لأنها تضيف مذاقًا حلوًا من دون ان تؤدي الى الالتهاب الذي يتسبب به السكر والمرتبط بجعل عملية خسارة الوزن أكثر صعوبة.