5 مشروبات تحافظ على صحة قلبك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 04:09 مساءً - هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على صحة قلبك، وتجنب الإصابة بأمراض القلب التي تودي بحياة الملايين سنويا حول العالم.

أمراض القلب مصطلح شامل لمجموعة من الحالات مثل مرض الشريان التاجي، وعدم انتظام ضربات القلب، وتصلب الشرايين. وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ) فإن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال والنساء والأشخاص من معظم المجموعات العرقية والإثنية في الولايات المتحدة.

وفي حين أن هناك عوامل وراثية غير قابلة للتعديل تسهم في صحة قلبك، إلا أن هناك الكثير من عوامل نمط الحياة التي تلعب أدوارا مهمة في صحتك، على سبيل المثال يمكن أن تؤثر التمارين والوزن وحالة التدخين وما تأكله وتشربه على صحة القلب.

عند التفكير في كيف يمكن للتغذية السليمة أن تساعد قلبك، قد تفكر بشكل سريع في الأطعمة الصحية، مثل السلمون والأفوكادو، وبينما تحتوي هذه الأطعمة على دهون صحية للقلب، يمكن أن تلعب المشروبات التي تتناولها دورا أيضا.

فيما يلي أفضل المشروبات لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب موقع Eat This, Not That.

1. سموذي (مشروب بارد حلو المذاق مخفوق ومصنوع من الفاكهة الطازجة والخضروات)

تمتلئ الفواكه والخضروات بالبوتاسيوم، وهو إلكتروليت يمكن أن يقلل الضغط على جدران الأوعية الدموية، ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، يقاوم البوتاسيوم الآثار السلبية التي يمكن أن يحدثها الصوديوم على ضغط الدم لديك، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب.



تحتوي العديد من الفواكه على البوتاسيوم، لكن أكثرها تركيزا هي الموز والبرتقال والشمام والجريب فروت.

اصنع عصيرا استوائيا في المنزل باستخدام شرائح الموز والأناناس والحمضيات أو حفنة من السبانخ أو بعض الأفوكادو أو البنجر لزيادة البوتاسيوم. تأكد من الحد من السكر المكرر المضاف في العصير.

2. الماء

الماء العادي يمكن أن يفعل العجائب لصحة قلبك. عندما يكون جسمك رطبا بشكل كاف، يمكن لقلبك ضخ الدم عبر جسمك بشكل أكثر كفاءة، مما يقلل من مقدار الضغط الواقع على نظام القلب والأوعية الدموية.

في حين أن جميع السوائل يمكن أن تسهم في ترطيب جسمك بشكل عام، يجب أن تهدف إلى أن تأتي غالبية السوائل الكلية من الماء العادي.

من المرجح أن تحتوي المشروبات الأخرى التي يمكن أن تسهم في ترطيب الجسم على السكر المضاف، مثل الصودا والعصير والشاي المحلى، والتي يمكن أن تنتقص من صحة القلب.

تحتوي المشروبات الأخرى الشائعة، مثل القهوة ومشروبات الطاقة، على مادة الكافيين التي قد تؤدي إلى تفاقم مشاكل القلب لدى البعض، وبالتالي فهي ليست أفضل مصدر للترطيب.

وتختلف احتياجات السوائل لدينا بناء على عدة عوامل، مثل النشاط ومعدل العرق الطبيعي؛ ومع ذلك، فإن القاعدة الأساسية هي أن النساء يجب أن يستهلكن ما لا يقل عن 80 أونصة من السوائل يوميا، ويجب أن يصل الرجال إلى 110 أنصة يوميا، على الأقل نصفها يأتي من الماء العادي.

3. الشاي

يعتبر تناول كوب من الشاي اللطيف في المساء طقسا معتادا بالنسبة للكثيرين ولسبب وجيه، يُعتقد أن شاي الأعشاب، مثل البابونج طريقة شاملة لتحسين نوعية النوم.

قد تتساءل ما علاقة هذا بصحة قلبك. يبدو أن النوم غير الكافي هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب لأنه من المحتمل أن يزيد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تشير البيانات الحالية إلى أن معظم البالغين يحتاجون إلى 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة، والنوم الجيد مهم للوصول إلى هذا النطاق.

تناول كوب من الشاي العشبي الخالي من الكافيين قبل النوم، والحد من الجلوس أمام الشاشات في المساء وبيئة النوم المريحة، كلها عوامل ستؤثر على مدة نومك وجودته. بالإضافة إلى الخصائص التي قد يسببها الشاي للنعاس، يحتوي هذا المشروب أيضا على مضادات الأكسدة التي تدعم صحتك العامة.

4. مكملات الألياف

يمكنك ربط الألياف بالنخالة، مثل تلك الموجودة في الخضروات والحبوب الكاملة، ولكن يمكنك أيضا زيادة تناول الألياف من خلال المشروبات.

يعتبر العصير أعلاه (السموزي) بداية رائعة لزيادة كمية الألياف التي تتناولها، ويمكن أن يوفر عصير واحد يحتوي على بضعة أكواب من الفواكه والخضروات أكثر من 5 غرامات من الألياف في مشروب واحد.

ومع ذلك، إذا كنت تكافح للحصول على ما يكفي من الألياف في مكان آخر في نظامك الغذائي، فقد يكون تناول مكمل الألياف المضاف إلى كوب من الماء فكرة جيدة.

تحتوي معظم مكملات الألياف المجففة على ألياف قابلة للذوبان، وهي الشكل الأفضل للمساعدة في صحة القلب.

بينما تحتوي الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة على كميات صغيرة من هذا النوع من الألياف، فإن مكمل الألياف اليومي سيساعدك على ضمان حصولك على 6 إلى 8 غرامات من الألياف القابلة للذوبان الموصى بها يوميا للبالغين.

يمكن للألياف القابلة للذوبان أن تقلل من امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، مما قد يقلل من كمية الكوليسترول الضار LDL في جسمك ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

5. عصير أخضر

كل شكل من أشكال العصير الأخضر يمكن أن يفيد صحة قلبك. العصير الأخضر مليء بالعديد من العناصر الغذائية، مثل البوتاسيوم ومضادات الأكسدة وحتى العوامل المضادة للالتهابات. يمكن أن يفيد هذا المزيج من العناصر الغذائية صحتك العامة، بما في ذلك القلب.

قلبك هو أهم عضلة في جسمك، ومن الضروري الحفاظ على صحته باختيارات المشروبات. بالإضافة إلى استخدام هذه المشروبات المدرجة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، قم أيضا بمراقبة تناول الكحول، والحد من السكر المضاف في مشروباتك، واستشارة طبيبك بشأن الاستهلاك المناسب للكافيين.