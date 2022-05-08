مكمّل غذائي شائع قد يؤذي القلب مع التقدم في العمر!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - مايو - 2022 3:20 مساءً

إنّ الحصول على كميات كافية من الكالسيوم في النظام الغذائي يمكنه أن يكون مفتاحًا للحفاظ على عظام صحية وقوية خلال حياة الانسان.

لهذا السبب، يُنصح عادةً بأن يتناول الأشخاص البالغون مكملات الكالسيوم في سبيل المساعدة في الوقاية من مشاكل صحية مثل كسور او هشاشة العظام.

لكن، من بين الآثار الجانبية المختلفة لتناول مكملات الكالسيوم بعد عمر الـ ٥٠، وجدت دراسة جديدة أنّ مكملات هذا المعدن قد تضر القلب مع التقدم في العمر.

في الدراسة، ألقى الباحثون نظرة على أكثر من ألفين و٦٠٠ شخص بمعدل عمر ٧٤ سنة والذين لديهم تكلّس في الصمام الأبهري.

وفيما تناول ثلث المشاركين مكملات الكالسيوم، وقام ثلث آخر بتناول مكملات الكالسيوم والفيتامين د، لم يتناول الفريق الثالث أي نوع من المكملات.

وفي النتيجة، وجد القائمون على الدراسة أنه بعد فترة ٥ سنوات، أولئك الذين تناولوا مكملات الكالسيوم وحدها، واجهوا خطر الموت بنسبة ٢٤ بالمئة. أما تناول مكملات الفيتامين د الى جانب الكالسيوم فرفع تلك النسبة الى ٣١ بالمئة.

في السياق، قال طبيب القلب “سمير كاباديا” إن تناول كميات اضافية من الكالسيوم ليس نافعًا، وقد يكون مؤذيًا، مشيرًا الى انه يجب على الشخص الذي يتناول مكملات المعادن والفيتامينات، استشارة اختصاصي للتأكد ما اذا كان بإمكانه ان يتابع ذلك او لا.

كما تنصح خبيرة في الفيتامينات بتناول مكمل الكالسيوم بكمية أقل لتجنب الأضرار المحتملة. وتشير الى ان تناوله بكثرة يمكن أن يترك آثارًا جانبية مختلفة من بينها حصى الكلى، والإمساك.

وبدلًا من المكملات، يمكن أن يحصل الشخص على الكالسيوم من النظام الغذائي وحده. حيث يمكن ايجاده في أطعمة مثل: مشتقات الحليب، اللوز، الحمص، الحبوب، وغيرها.