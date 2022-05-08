شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة الرجل صاحب زراعة قلب الخنزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت جريدة "THE NEW YORK TIMES" ، السبب وراء وفاة الرجل الذي خضع لزراعة قلب من الخنزير، حيث أعلن خبراء كلية الطب بجامعة ماريلاند، أنهم يعتقدون أن هذا الرجل كان مصابًا بفيروس الخنازير.

وأشارت الجريدة، إلى أن ديفيد بينيت الرجل الذي خضع لعملية زراعة القلب من خنزير في شهر يناير الماضي، لم يظهر عليه أي أعراض لرفض القلب الجديد، بل كان يتمتع بصحة جيدة ويعمل القلب بشكل طبيعي وجيد لمدة شهرين، وهذا ما جعل العلما يبحثون عن سبب الوفاة، ويعتقدون أن السبب هو تعرض الرجل للإصابة بفيروس الخنزير.

وأكد الدكتور بارتلي جريفيت أخصائي زراعة القلب، والذي قام بإجراء عملية نقل قلب الخنزير للرجل، أن وجود الحمض النووي لفيروس لدي المريض هو السبب في تعرضه لسوء الحالة الصحية له بشكل فجائي، ولذا يرجح الطبيب، أنه لا يوجد أي دليل أن الرجل أصيب بعدوي فيروسية نشطة، أو أن جسمه رفض قلب الخنزير.

وأوضح الطبيب، أن حالة الرجل قبل إجرائه لعملية زراعة قلب الخنزير، كانت خطرا، حيث أنه كان مصاب بمرض في القلب غير قابل للعلاج، كما أنه لم يتبع أي تعليمات تقال له، ولذا فحالته كانت خطرا.

وأضاف بارتلي، أن ديفيد أصيب في اليوم العشرين لعملية نقل قلب الخنزير بفيروس بدأ يتطور حتي أنتشر في ينتشر في باقي الجسم، وصولا إلي اليوم الـ45 للعملية كان الرجل مريضًا بشكل مقلق، حتي أنه رفض التحدث، ويتنفس بصعوبة، ويعاني من حمي خفيفة، حتي وفاته المنية.