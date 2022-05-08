تململ الساقين.. 8 وسائل غير طبية للتغلب على هذه المشكلة قبل النوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 10:16 صباحاً - تعرف متلازمة تململ الساقين كأحد أنواع الاضطرابات العصبية التي تسبّب رغبة ملحّة في تحريك الساقين باستمرار نتيجة شعور غريب يبدأ في الساقين خاصةً مع الجلوس أو التمدد لفترات طويلة.

وكذلك تصنف على أنها أحد أشكال اضطرابات النوم لأن الأعراض غالباً ما تشتد مساءاً وفى أوقات الراحة ومحاولة النوم وقد تسبّب صعوبة فd النوم وصعوبة فى العودة للنوم بعد الاستيقاظ.

ووفقاً لموقع “ويب طب، فإن أبرز الطرق الطبية وغير الطبية التي تُستخدم في علاج تململ الساقين عند النوم، هي كالآتي:

طرق العلاج غير الطبية لململ الساقين عند النوم

تجنب المنبهات

إن الاكتفاء بتجنب تناول أو شرب المنبهات، مثل: القهوة، والشاي، والشوكولاتة، خاصةً في فترة المساء قد يكون كافيًا لعلاج تململ الساقين عند النوم.

القيام بالتمارين الرياضية

قد تساعد التمارين الرياضية المنتظمة في علاج تململ الساقين عند النوم، ولكن يجب تجنب القيام بأي مجهود عضلي في الفترة المسائية لئلا تزداد أعراض تململ الساقين.

أخذ حمام دافئ ليلًا مع تدليك الساقين

إن الحمام الدافئ وتدليك الساقين قد يساعدان في استرخاء العضلات، مما يقلل من أعراض تململ الساقين.

الحفاظ على نمط نوم معين

إن التغيرات في مواعيد النوم والاستيقاظ وعدم انتظامها قد تسبب ازدياد أعراض تململ الساقين سوءًا، لذلك يجب التقيد بساعة للنوم وساعة للاستيقاظ.

وقد يكون من المفيد الذهاب للنوم في وقتٍ متأخر قليلًا والاستيقاظ في وقتٍ متأخر بعض الشيء في حال الرغبة في الحصول على النوم العميق.

القيام ببعض تقنيات الاسترخاء

إن التوتر قد يزيد من أعراض تململ الساقين سوءًا، لذلك تُعد تقنيات الاسترخاء إحدى وسائل علاج تململ الساقين عند النوم.

ويمكن اتباع تقنيات مختلفة، مثل: اليوغا، والتأمل، والتاي تشي، والتنفس العميق للتقليل من التوتر والحث على الاسترخاء.

تعديل درجات الحرارة

إن تعديل درجة الحرارة كاستخدام كمادات باردة أو دافئة أو كلاهما بالتناوب قد يقلل من الشعور المزعج بالساقين، وبالتالي يقلل من تململ الساقين.

استخدام التحفيز الكهربائي

إن استخدام الاهتزازات أو النبضات الكهربائية قد تساهم في علاج تململ الساقين عند النوم من خلال تحفيز القدمين وأصابع القدمين لبضعة دقائق قبل الذهاب للنوم.

استخدام لفافة القدمين

إن لفافة القدمين الخاصة بمرضى تململ الساقين تسبب ضغطًا على أسفل القدم، مما قد يساهم في علاج تململ الساقين عند النوم.

طرق العلاج الطبية لململ الساقين عند النوم

يوجد كذلك بعض الأدوية التي يجب استشارة الطبيب قبل البدء بتناولها والتي تستخدم في علاج تململ الساقين، وتتمثل بالأدوية الآتية:

ناهضات مستقبلات الدوبامين (Dopamine receptor agonists)

تُعد ناهضات مستقبلات الدوبامين، مثل: البراميبكسول (Pramipexole)، والروتيغوتين (Rotigotine)، والروبينيرول (Ropinirole) الخيار الأول لعلاج تململ الساقين عن طريق رفع مستويات الدوبامين، لكنها تسبب آثارًا جانبية خاصة عند كبار السن.

بدائل الدوبامين (Dopamine substitutes)

تُستخدم بدائل الدوبامين، مثل: مزيج كاربيدوبا وليفودوبا (Carbidopa/levodopa) في علاج تململ الساقين عند النوم من خلال زيادة مستويات الدوبامين في الدماغ، ولكن من الممكن أن يسبب الاستعمال اليومي ازدياد أعراض تململ الساقين.

مكملات الحديد (Iron supplements)

قد تُستخدم مكملات الحديد في علاج تململ الساقين؛ لأن المرضى الذين يعانون من نقص في الحديد يكونون أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بتململ الساقين، ويمكن أخذ مكملات الحديد عن طريق تناول حبوب الحديد أو عن طريق الوريد.

ناهضات مستقبلات الألفا 2 (Alpha-2 adrenergic receptor)

تقوم هذه الأدوية، مثل: الكلونيدين (Clonidine) بتحفيز مستقبلات الألفا 2 في جذع الدماغ، مما يسبب تثبيط الجزء المسؤول عن الحركات اللاإرادية، مما يساهم في علاج تململ الساقين.

البنزوديازيبينات (Benzodiazepine)

إن البنزوديازيبينات، مثل: ألبرازولام (Alprazolam) وكلونازيبام (Clonazepam)، من الأدوية المهدئة التي تساعد المرضى الذين يعانون من أعراض تململ الساقين المستمرة والخفيفة.

مضادات التشنجات (Anticonvulsant)

يمكن استخدام مضادات التشنجات، مثل: غابابنتين (Gabapentin) في علاج أعراض تململ الساقين، وأي آلام مزمنة مصاحبة لتململ الساقين أو آلام في الأعصاب.

مرخيات العضلات (Muscle relaxants)

من الممكن أن تساهم مرخيات العضلات في علاج تململ الساقين عند النوم، ولكنها لا تخفف من الإحساس المزعج في الساقين.

المنومات (Hypnotics Medicines)

عندما يسبب تململ الساقين اضطرابات في النوم، يتم استخدام المنومات، مثل: لوبرازولام (Loprazolam) وتيمازيبام (Temazepam) لفترة قصيرة لا تتجاوز الأسبوع.

مسكنات الآلام (pain killers)

من الممكن استخدام مضادات الالتهاب اللاستيرويدية (NSAIDs)، مثل: أيبوبروفين في علاج أعراض تململ الساقين الخفيفة.

الأفيونات (Opioids)

قد تُستخدم الأفيونات، مثل: الترامادول (Tramadol)، والكوديين (Codeine)، والأوكسيكودون (Oxycodone)، والهيدروكودون (Hydrocodone) في علاج تململ الساقين عند النوم من خلال التخفيف من الأعراض المصاحبة لها.

وبما أن الأفيونات من الأدوية التي تسبب الإدمان يتم اللجوء لها فقط عند فشل الأدوية الأخرى في علاج تململ الساقين.