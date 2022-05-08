شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سرطان الرئة.. وأبرز الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الرئة من أخطر أنواع الأمراض السرطانية حتى الآن لا يوجد سبب محدد للإصابة بسرطان الرئة ولكن هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة به أبرزها التدخين، وحسب ما ذكره موقع medicinenet يضر دخان السجائر الرئتين ويقتل أحيانًا نتوءات تشبه الشعر على خلايا مجرى الهواء تعرف بالأهداب وعادةً ما تزيل الأهداب السموم والمواد المسرطنة والفيروسات والبكتيريا، وعندما تتلف الأهداب بسبب الدخان، فقد تتراكم كل هذه العناصر في الرئتين وقد تسبب مشاكل مثل الالتهابات وسرطان الرئة.

وهناك علامات تدل على الإصابة بسرطان الرئة وهى:

-السعال (المزمن والمتكرر).

-إعياء.

-فقدان الوزن.

-ضيق في التنفس أو صفير.

-سعال البلغم الذي يحتوي على دم.

-ألم صدر.

عادة ما يتم فحص سرطان الرئة باستخدام ثلاث طرق وهى :

-اختبار بدني

سيبحث الفحص البدني عن علامات الأزيز وضيق التنفس والسعال والألم وغيرها من العلامات المحتملة لسرطان الرئة، اعتمادًا على تقدم السرطان قد تشمل العلامات المبكرة الأخرى لأعراض سرطان الرئة قلة التعرق ، وتوسع أوردة الرقبة ، وتورم الوجه ، وتقلص حدقة العين بشكل مفرط ، وعلامات أخرى. سيشمل الفحص البدني أيضًا تاريخ المريض للتدخين وصورة شعاعية للصدر.

-امتحان التصوير المقطعي الحلزوني

تقوم طريقة الفحص بالأشعة المقطعية هذه ببناء صورة مفصلة لأعمال الجسم الداخلية داخل جهاز التصوير المقطعي المحوسب الحلزوني ، يتم التقاط صور مفصلة للأجزاء ذات الصلة من جسم المريض، و ثم يتم ربط هذه الصور بجهاز الأشعة السينية لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد لأعضاء المريض الداخلية، و قد تكشف هذه الصور عن أورام سرطانية محتملة.

-اختبار المخاط

يتضمن فحص مخاط الحلق مجهريًا.