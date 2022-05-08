شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الزبادى يساعد على إنقاص الوزن؟.. تعرف على كل الفوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزبادي غني بالبروتينات والكالسيوم وفيتامين د وفيتامين ب 12 والفوسفور والمغنيسيوم والريبوفلافين، يركز نظام الزبادي الغذائي على تضمين الزبادي في كل وجبة على مدار اليوم بطريقة أو بأخرى، الزبادي له العديد من الآثار الصحية الإيجابية على جسمك.

ريجيم الزبادي لفقدان الوزن

وفقا لموقع " onlymyhealth " حمية الزبادي هي نظام غذائي لفقدان الوزن وهي آمنة لمعظم الناس، وفقًا للعديد من الدراسات ، يحتوي الزبادي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تساعد في إنقاص الوزن. يصبح غذاءً بديلاً عن مادة غنية بالدهون، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين. إنه مصدر غني بالبروتين، وبالتالي يحسن التمثيل الغذائي الخاص بك.

إذا كنت تستهلك الزبادي يوميًا، فأنت أقل عرضة لزيادة الوزن أو السمنة. يمكن أن يعزز اتباع حمية الزبادي فقدان الوزن بشكل فعال.

فوائد ريجيم الزبادي

لا يقلل الزبادي من تناول السعرات الحرارية فحسب ، بل يمكن أن يوفر أيضًا العديد من المزايا الأخرى. إلى جانب فقدان الوزن، فإن الفوائد الصحية الأخرى لنظام الزبادي الغذائي هي:

1. يحسن الهضم

يحافظ استهلاك الزبادي يوميًا على انتظام حركة الأمعاء ويحسن أداء الجسم، يقضي على البكتيريا الضارة في أمعائنا ويجعل جهازنا الهضمي أكثر صحة، الزبادي مفيد للجهاز الهضمي على المدى الطويل أيضًا.

2. مصدر جيد لفيتامين د

كونه مصدرًا جيدًا للكالسيوم وفيتامين د ، يمكن أن يساعد الزبادي في الوقاية من مشاكل العظام المرتبطة بالعمر مثل هشاشة العظام وأمراض العظام الأيضية وما إلى ذلك. نظرًا لوفرة هذه المعادن، يجب التأكد من تضمين الزبادي في نظامك الغذائي.

3. يحسن صحة القناة الهضمية

يحتوي الزبادي على بكتيريا تسمى Lactobacillus والعديد من أنواع البكتيريا الأخرى، إنه أحد أفضل الأطعمة التي تستهلك البروبيوتيك المنتج بشكل طبيعي. كونه بروبيوتيك، يعتبر الزبادي مفيدًا للغاية لصحة الأمعاء. يوفر البكتيريا الجيدة للجسم ويحسن وظيفة أمعائك.

4. يقوي المناعة

الزبادي غني بالعديد من المعادن الأساسية بما في ذلك المغنيسيوم والسيلينيوم والزنك التي يمكن أن تساعد في تحسين مناعتك، يمكن أن يؤدي تناول الزبادي يوميًا إلى تعزيز مناعتك وحماية الجسم من عدة أنواع من الالتهابات، يمكن أن يقاوم الزبادي مشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والأنفلونزا وحتى السرطان.

هناك عدة طرق أخرى لدمج الزبادي في نظامك الغذائي بما في ذلك العصائر ، والغمس ، والصقيع ، وتتبيلة السلطة ، والشوربة والتوست.

من المفيد تناول حمية الزبادي لفقدان الوزن. ومع ذلك، تأكد من تجنب المحليات والنكهات قبل الاستهلاك، واشترِ زباديًا قليل الدسم.