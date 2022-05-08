شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سهرات العيد.. نصائح لإعادة ضبط ساعة الجسم البيولوجية فى 3 ليالى فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم بصورة عميقة وهادئة ومتواصلة من سبع إلى ثماني ساعات هي ضرورة صحية، خاصة بسبب مخاطر الأمراض المزمنة مثل الاضطرابات الأيضية وزيادة الوزن والسمنة.

وفقا لموقع " verywellhealth " قد يبدو الحرمان من النوم أمرًا شائعًا وطبيعيًا - لكن في الحقيقة ، إنه بعيد كل البعد عن الصحة، ولأولئك الذين يعملون في النوبات الليلية ، فإن الساعة البيولوجية للجسم أو إيقاع الساعة البيولوجية يتسبب في خسائر فادحة، لكن الخبر السار هو أنه يمكن بسهولة إعادة ضبط ساعة الجسم في ثلاث ليالٍ فقط.

وفقًا لدراسة حديثة، يمكن إصلاح أنماط الغفوة بسهولة، من الأسهل القيام بذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يجب أن يكون وقت الاستيقاظ في العاشرة صباحًا في يوم من الأيام.

اليوم الأول

في اليوم الأول، اذهب إلى الفراش الساعة 11 مساءً ثم استيقظ في الساعة 10 صباحًا، في وسط هذا، أكمل تمرينًا لمدة 30 دقيقة في الصباح لتحسين جودة النوم ثم اشرب لترين من الماء طوال اليوم لزيادة الطاقة.

بعد ذلك، حاول استخدام الإضاءة أو غيابها لإخطار الدماغ بالمراحل المختلفة من اليوم حيث تلعب الإضاءة دورًا رئيسيًا في تنظيم ساعة الجسم الداخلية.

عرّض الجسم للأضواء الطبيعية أثناء النهار وبعد الظهر وما بعده ، وابدأ في تعتيم الأضواء. احتفظ بهاتفك بعيدًا قبل النوم بثلاث ساعات.

اليوم الثاني

في اليوم الثاني، استيقظ في الساعة 8 صباحًا واخلد إلى الفراش الساعة 11 مساءً مرة أخرى، افتح الستائر بمجرد استيقاظك واقضِ 10 دقائق على الأقل في الشمس لإفراز هرمونات سعيدة.

يمكن أن يكون صراعًا في البداية ولكنه سيصبح جزءًا من الروتين قريبًا. حدد وقت القيلولة جيدًا - لا تنم لأكثر من 30 دقيقة - ثم قيلولة بمجرد شعورك بالنعاس، تأكد من النوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات.

اليوم الثالث

في اليوم الثالث، بناءً على الوقت الذي تستيقظ فيه للمكتب أو المدرسة، تأكد من الذهاب للنوم الساعة 10 مساءً، تناول وجبة فطور مليئة بالنشاط والحيوية؛ اشرب القهوة قبل النوم بخمس ساعات والتزم بما لا يزيد عن فنجانين في اليوم. عند الإجهاد، ينتج جسمك الكورتيزول - وهو هرمون يجعلك تشعر بالاستيقاظ. لذلك ينصح بالقيام بأنشطة مهدئة مثل اليوجا والتأمل قبل النوم.