شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة يجب أن تجربها فى موجات الحر.. منها ماء جوز الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول فصل الصيف واقتراب موجات الحر، من المهم أن تحافظ على رطوبة الجسم، وأن تتناول طعامًا يفيد نظامك.

من أكثر الحالات شيوعًا التي تحدث خلال هذه المرحلة الجفاف، وبالتالي يجب تناول المشروبات والأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم بشكل طبيعي.

أي نوع من الأطعمة يجب أن تتناوله؟

وفقا لموقع " onlymyhealth" دعونا نلقي نظرة على بعض أفضل الخيارات للتغلب على الحرارة.

1. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند له تأثير تبريد على الجسم ويجب أن يستهلك الناس جوز هند واحد على الأقل كل يوم في حرارة الصيف ، أولئك الذين يعانون من سوء الهضم يجب أن يستهلكوا أيضًا كمية صغيرة من جوز الهند

2. البطيخ

يحتوي البطيخ على أكثر من 90٪ ماء فيه مما يجعله اختيارًا غذائيًا مرطبًا للغاية، كما أنها من الفواكه الشعبية عندما يتعلق الأمر بالصيف ويمكنك الاستمتاع بها مرتين في اليوم.

البطيخ له تأثير تبريد على الجسم ويمكن أيضًا تناوله على شكل عصير بطيخ. يزود الشخص بمصدر جيد لمضادات الأكسدة والإلكتروليتات الأساسية في الجسم، تشتهر هذه الفاكهة أيضًا بخصائصها المدرة للبول والتي تساعد في الحفاظ على وظائف الكبد والكلى في مكانها الصحيح.

3.الخيار

غالبًا ما يوصف الخيار للمرضى الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالتبول أو العطش الشديد، كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من المحتوى المائي الذي يمكنه التغلب على الحرارة والحفاظ على برودة جسمك، يجب أن تجرب بعض المشروب مع الخيار وقليل من أوراق النعناع ، فهو منعش للغاية ومرطب لجسمك.

4. اللبن الرائب

يُستهلك اللبن الرائب لمئات السنين كمرطبات تبريد، لديه القدرة على تحسين عملية الهضم ، يتوفر اللبن الرائب بسهولة في عبوات وأشكال يمكن شربها عدة مرات في اليوم، يمكنك أيضًا حمله أثناء الخروج لمنع الجفاف.

5. بذور الكتان

هذه وجبات خفيفة طبيعية يمكن تناولها في أي جزء من اليوم، لا يحتوي فقط على خصائص التبريد ولكنه يساعد أيضًا في وظائف الجهاز الهضمي، يمكن استخدام بذور الكتان إذا كنت تعاني من السمنة أو الإمساك أو ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك ، يجب على النساء عدم تناوله خلال فترات الدورة الشهرية.

6. أوراق النعناع

غالبًا ما يستخدم النعناع في الخلطات الطبيعية من أجل علاج مشاكل الجهاز التنفسي مثل الغثيان والصداع واضطرابات الجهاز الهضمي. غالبًا ما تصبح هذه المشاكل شائعة جدًا في الصيف ، وبالتالي فإن تناول مشروب يحتوي على أوراق النعناع يمكن أن يكون مرطبًا ومفيدًا جدًا لجسمك. يتم استخدامه بشكل شائع في صنع مشروبات الصيف بسبب خصائصه المبردة بشكل طبيعي.