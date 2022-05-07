شكرا لقرائتكم خبر عن فول الصويا يحسن جودة النوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تتسبب قلة النوم المستمرة فى سلسلة من المشاكل الصحية، بما فى ذلك السمنة وأمراض القلب والسكرى، وتعتبر الطريقة الأكثر فعالية لعلاج قلة النوم هى إصلاح جوانب نمط حياتك، وفقًا لتقرير صحيفة "ديلى إكسبريس" البريطانية.

تستمر الأبحاث فى التأكيد على العلاقة بين اتباع نظام غذائى صحى والنوم الجيد ليلاً، وتم التوصل إلى ارتباطات كبيرة مع فول الصويا والحبوب الكاملة واللحوم المصنعة والخضروات الورقية والشوكولاتة الداكنة والتوابل ومنتجات الألبان والمنتجات الغنية بالدهون والسكر والفاصوليا والكربوهيدرات فيما يتعلق بجودة النوم، حيث أظهرت الدراسات ارتباطًا قويًا بين فول الصويا وتحسين جودة النوم.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن هناك نصائح أخرى تساعد على النوم عدد ساعات منتظمة وبشكل جيد خاصة ليلًا، أهمها الحركة من خلال ممارسة التمارين الرياضية مثل الجرى، بالإضافة إلى تمارين المقاومة مثل رفع الأثقال.

من جانبها، تشير مؤسسة النوم الوطنية (NSF) إلى أن أى حركة قد تحسن النوم، موضحة أن الشباب عادة ما يحتاجون إلى تمارين أكثر من كبار السن، ويفضل القيام بالتمارين في فترة ما بعد الظهر وبداية المساء حيث يساهم ذلك كثيرًا فى تحسين جودة النوم، إلا أنها حذرت من ممارسة الرياضة قبل النوم مباشرة لأنها تزيد من هرمونات التوتر ما قد يؤدى إلى تفاقم مشاكل النوم.

أوصت مؤسسة النوم الوطنية بضرورة الحفاظ على عدد ساعات نوم منتظمة والتى تحافظ بدورها على إعادة ضبط الجسم.