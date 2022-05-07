الدهون الثلاثية.. ما هو أفضل نظام غذائي للتخلّص منها؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعدّ الدهون الثلاثية العالية إحدى عوامل الخطر على صحة القلب والشرايين. لذا، يجب الحفاظ على مستويات هذه الدهون منخفضة، الى جانب مراقبة ضغط الدم ومستويات الكولسترول.

ولا شكّ أنّ الحمية الغذائية أو اتباع نظام غذائي صحي هو ما يساهم في تحقيق هذه الأهداف.

واختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town، تطلعكم في المقال الآتي على أفضل نظام غذائي لحرق الدهون الثلاثية:

نظام غذائي غني الألياف

إن زيادة تناولك للألياف الغذائية، (وهي موجودة بوفرة في الفواكه والخضروات والحبوب…)، يقلل من امتصاص الجسم للدهون والسكريات في الأمعاء؛ وذلك يساهم في تقليل مستويات الدهون الثلاثية في الدم.



تناول الأسماك الدهنية مرتين في الأسبوع

لعلّكم سمعتم طبعاً بالأوميغا3 التي تعدُّ نوعاً من الأحماض الدهنية التي تساعدكم في خفض مستويات الدهون الثلاثية في الجسم. وتجدون الأوميغا 3 بوفرة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والرنجة والماكريل. لذلك يُنصح بتناول وجبتين من هذه الأسماك في الأسبوع، شرط أن يتم شيّها بدل القلي الذي يُفقدها قيمتها الغذائية العالية من الأوميغا 3.

استهلاك المكسرات النيئة

المكسرات مثل الجوز واللوز والكاجو والبندق… تحتوي على كميات كبيرة من الألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية والدهون غير المشبعة، وجميعها تساهم في خفض نسبة الدهون الثلاثية في الدم.

تجنّب الدهون المشبّعة والمهدرجة

إن أردتم حرق الدهون الثلاثية، فلا بدّ من اعتماد الشيِّ بدل القلي في الزيوت المختلفة. كما يجب الانتباه للزيوت المهدرجة التي تدخل في العديد من الأطعمة والعناصر الغذائية الجاهزة، والتي غالباً ما تجدينها على ملصق المحتوى.

تقليل اللحوم الحمراء

يجب الحرص على التقليل من تناول اللحوم الحمراء في الريجيم الغذائي الخاص بحرق الدهون الثلاثية؛ لأنّ هذه اللحوم من الأطعمة التي تساهم في رفع معدّل هذه الدهون في الدم، بسبب محتواها من الدهون.

الابتعاد عن الحلويات والسكريات

يُنصح بعدم تناول الحلويات والسكريات التي تؤثر سلباً على صحة الجسم، وتفاقم الدهون الثلاثية في الجسم.



حمية غذائية لخسارة الوزن

لا بد من خسارة الوزن عند وجود ارتفاع في نسبة الدهون الثلاثية في الجسم. لذلك عليكم باتباع حمية صحية مدروسة منخفضة السعرات الحرارية؛ من أجل خسارة بعض الكيلوغرامات؛ خصوصاً وأنّ الفائض من السعرات الحرارية يتحول إلى دهون في الجسم.

مزاولة الرياضة

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ولاسيما التمارين الهوائية مثل السباحة والركض والمشي وركوب الدراجة تساهم في رفع مستوى الكوليسترول الجيد HDL، وخفض مستوى الدهون الثلاثية في الدم.

ويوصَى بمزاولة التمارين الهوائية لمدة نصف ساعة يومياً على الأقل، ولمدة 5 أيام في الأسبوع.