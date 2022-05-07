لا تتجاهلها.. علامات “غير متوقعة” تشير إلى وجود مرض السكري

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أعراض مرض السكر المبكرة غالبًا ما تكون غير واضحة وخفية، لذلك نادرًا ما يتم الانتباه إليها من قبل المصابين بمرض السكر، وكثيراً ما يخطئ الناس في فهم بعض الظواهر العادية وغير الخطيرة لمرض السكري.

وفقًا للطبيبة الروسية الشهيرة إيلينا ماليشيفا، يمكن لمرض السكري أن “يعلن” عن نفسه مع زيادة الشهية والإفراط في تناول الطعام.

وقالت بحسب “ميديك فوروم”: تثير هذه العلامة زيادة في مستوى الأنسولين الذي يبدأ الجسم في إنتاجه بشكل مكثف من أجل مواجهة ارتفاع نسبة السكر في الدم. حيث تؤدي زيادة الأنسولين إلى انخفاض حاد في مستويات السكر، مما يؤدي إلى شعور قوي بالجوع، لأن الطعام ضروري لمنع حدوث انخفاض خطير في السكر.

وأوضحت ماليشيفا: “هناك الكثير من الأنسولين، والسكر ينخفض، وبسبب هذا، فإن الشخص يريد أن يأكل لدرجة كبيرة، وتبدأ نوبات الشراهة”.

تُعرف زيادة الشهية لدى مرضى السكر باسم كثرة الأكل. في مثل هذه الحالة، من اللافت أن تستمر الرغبة في تناول الطعام حتى بعد أن يكون الشخص قد تناول الطعام بالفعل، وفقا للطبيبة.

وتضيف: “نظرًا لزيادة إنتاج الأنسولين، يبدأ سكر الدم في الانخفاض، ولا يصل الغلوكوز إلى الدماغ بنفس الحجم، واستجابة لذلك ينشط مستقبلات الجوع”.

أيضًا، ذكرت إيلينا ماليشيفا وجود علامات غير واضحة لمرض السكري يمكن أن تشمل الشعور بالجفاف في الحلق، والميل إلى كثرة التبول.