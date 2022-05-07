هؤلاء الأشخاص ممنوعين من أكل الجبن

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

يعدّ الجبن الطبيعي من الوجبات الغذائية الصحية التي يتناولها الكثيرين؛ حيث إن الجين يحتوي على مجموعة من المركبات والعناصر الغذائية المهمّة التي تُكسب الجسم الكثير من الفوائد الصحيّة.

وأخبرت اختصاصية التغذية ، دكتورة العلوم الطبية مارغريتا كوروليفا، ما هي الأمراض التي تستحق الحد من استخدام الجبن.

تقول كوروليفا في مقابلة مع “موسكو 24″: إن تناول الجبن بكميات كبيرة يضر بالأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، نظرا لاحتوائه على كميات كبيرة من الملح، ما يؤدي إلى احتباس السوائل، وزيادة حجم الدورة الدموية. وهذا لا يمكن إلا أن يؤثر على جدار الأوعية الدموية وضغط الدم”.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الخبيرة إلى أنه يجب على الأشخاص المصابين بأمراض الكلى عدم المبالغة في تناول الجبن. لأن احتباس السوائل في الجسم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في التبول.

وتضيف: “أيضا الجبن يحتوي على كمية كبيرة من المكونات الشبيهة بالهيستامين التي ستدعم ظهور مشاكل الصداع النصفي، وبالتالي الأشخاص المصابون بهذا المرض يجب عليهم الحد من تناول الجبن”.

وتشدد على أنه في حالة عدم وجود موانع، يجب عدم تناول الجبن يوميًا بأي حال من الأحوال، بل من 3-4 مرات فقط.

فوائد الجبن:

– المحافظة على صحة العظام

– المحافظة على صحة الأسنان

– انخفاض ضغط الدم

– المحافظة على صحة الدماغ

– المحافظة على صحة الأمعاء

– المحافظة على صحّة الخلايا

– فوائد أخرى:

إذ بيّنت بعض الدراسات أنَّ الجبن يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى تحسين مستويات البكتيريا الجيّدة، واحتمالية تسريع عمليات التمثيل الغذائي، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة، وأمراض القلب.[٣]