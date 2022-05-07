شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الكحوليات السكرية بالأطعمة والمشروبات تسبب انتفاخ البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتفاخ البطن يمكن أن يكون مزعجًا جدًا، عادةً ما يكون هذا بسبب الغازات أو الضائقة الهضمية، هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تنتفخ بها معدتك، مثل القولون العصبي وحتى الدورة الشهرية، يمكن لعادات الشرب والأكل أن تلعب دورًا رئيسيًا في كيفية انتفاخك أيضًا، يمكن أن يزول انتفاخ البطن، وهناك طرق للمساعدة في تقليل الانزعاج والتخلص من الضغط غير المرغوب فيه من جسمك، هناك دائمًا أطعمة ومشروبات يجب تناولها لتجنب الانتفاخ، وفقا لما نشره موقع "eatthis"

قالت خبيرة التغذية مولي هيمبري، إن نوع الطعام الذي يجب تجنبه إذا كان لديك انتفاخ في البطن هو الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على كحول السكر المضاف أو" البوليولات "، تشتمل البوليولات على كحول السكر مثل مانيتول، إكسيليتول، مالتيتول، سوربيتول، الكحوليات السكرية هي بدائل سكر منخفضة السعرات الحرارية تؤدي إلى غازات البطن والانتفاخ والإسهال عند تناولها بكميات زائدة.

في بحث نُشر في مجلة التغذية، هناك صلة بين البوليولات وسوء الامتصاص العناصر الغذائية من الطعام، خلص البحث إلى أن سوء امتصاص البوليول يختلف من شخص لآخر، بشكل عام، يحدث ذلك بطريقة تعتمد على الجرعة، ما يعني أنه إذا تم تغيير جرعة الدواء، فإن التأثيرات ستتغير يزداد سوء الامتصاص عند تناول البوليولات مع الكربوهيدرات الأخرى.

اقترح البحث أيضًا أن البوليولات، عند تناولها مع متطوعين أصحاء ومرضى القولون العصبي، يمكن أن تحفز أعراض الجهاز الهضمي التي تعتمد على الجرعة مثل انتفاخ البطن، والانتفاخ، وعدم الراحة في البطن ، وتأثيرات ملين على الرغم من أن سوء الامتصاص هو سبب بعض الأعراض، إلا أن هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار مثل نوع البوليول الذي يتم تناوله ونمط الاستهلاك وقدرة القولون على إعادة امتصاص الماء.

ملعقة سكر

عندما يتعلق الأمر بتقليل تناول البوليول ، فقد لا تعرف ما الذي تبحث عنه، تظهر البوليولات في الكثير من الأطعمة ، وربما بعض الأطعمة التي لا تتوقع رؤيتها، وتظهر هذه المكونات في كل شيء بدءًا من العلكة الخالية من السكر ، إلى حلوى السكر المنخفضة ، وفاكهة خفيفة ، أو الآيس كريم منخفض السعرات الحرارية.