منافع مغلي البقدونس للنساء كثيرة.. تعرّفي إليها!

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 04:09 مساءً - البقدونس من أشهر الخضار الورقية التي تستخدم في المطابخ لإعداد أطباق وأنواع مختلفة من الطعام. ويتميز هذا النبات بمجموعة من الفوائد الصحية بسبب احتوائه على عدد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من عدد من الأمراض.

كما يحتوي على كمية عالية من المعادن مثل الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الفوسفور، حمض الفوليك، فيتامينات A وC و k ، بالإضافة إلى أنه مدرّ للبول ويخفّف آلام الدورة الشهرية والاحتقان.

وفيما لا ينصح الأطباء النساء بتناول كميات كبيرة من البقدونس أثناء الحمل، يلعب مغلي البقدونس دورًا مهمًا لدى النساء أثناء الدورة الشهرية.



فوائد مغلي البقدونس للدورة الشهرية

إنّ الكم الهائل من العناصر المغذية يجعل من البقدونس منفعة كبيرة للصحة، خصوصاً للنساء عندما يتعلق الأمر بالدورة الشهرية. لكل النساء اللواتي تعانين من اضطرابات الدورة الشهرية، ننصحهن بغلي البقدونس وتصفيته وتناوله، لتنظيم الدورة.

يساعد تناول مغلي البقدونس على ضبط إفراز الهرمونات الأنثوية لدى النساء، والتي تتصل بشكل مباشر بالحالة المزاجية. إذ يمكن أن يؤدي خلل الهرمون الأنثوي لدى النساء لتعريضهن إلى تقلب المزاج وحدّته، العصبية، القلق والتوتر، الاكتئاب، القلق والتوتر.

يساهم مغلي البقدونس في تطهير رحم المرأة وتنظيفه بشكل كامل بفضل احتوائه على مركّبات تعمل على انقباض الرحم وتقلّصه والتخلص من كل ما يعلق به خلال مرحلة الطمث.

يعمل مغلي البقدونس على تسريع وزيادة جريان وتدفق الدورة الدموية في جسم النساء في منطقة الرحم والمبيض، ويساعد في إنزال الدورة المتأخرة.

يسهم تناول مغلي البقدونس في زيادة تدفق الدورة الشهرية وتسريع إنهائها، كما يقلّل من أيامها.

يساعد مغلي البقدونس على تخفيف الآلام والتقلّصات المصاحبة للدورة الشهرية، والتي تحصل عادة في منطقة أسفل البطن قبل وأثناء الطمث.

فوائد مغلي البقدونس ومضادات الأكسدة

يحتوي البقدونس على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من الجزيئيات المضرّة، والتي تسمى بالشوارد الحرّة، كما أن لها دوراً مركزياً في الصحة والمرض؛ حيث بيّنت بعض الأبحاث دورها في حماية الجسم من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطانات ومرض السكري.

يساعد مغلي البقدونس على الوقاية من حصى الكلى؛ حيث تتكوّن هذه الحصى من خلال تراكم المعادن الصلبة داخل الكلية مسبّبةً ألماً حاداً في الظهر والمعدة والخواصر.

يعمل البقدونس كمدرّ للبول، مما يزيد من عملية التبوّل، ويمنع تكوّن حصى الكلى.

مغلي البقدونس غني بالمركّبات التي تحارب السرطان مثل مادة الفلافونويد التي تعيق نمو وانتشار الخلايا السرطانية.

مغلي البقدونس والحامل

لا ينصح بتناول مغلي البقدونس للمرأة الحامل، فقد يتسبب في التقلصات الزائدة للرحم، ما قد يؤدي للإجهاض المبكر. كما لا ينصح بتناوله خلال فترة الرضاعة بكميات كبيرة، إذ قد يتسبب في تقليل إنتاج الحليب للأمهات المرضعات. عادة ما يستخدم البقدونس في بعض التركيبات الدوائية المصممة لدعم الحيض الصحي والعلاجات المستخدمة في مرحلة الفطام.