شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء يرتكبها الناس عند تناولهم الأطعمة الخالية من الجلوتين.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الكثير من الأشخاص من حساسية حقيقية تجاه منتجات الجلوتين أو يعانون من بعض أمراض المناعة الذاتية التي تمنعهم من تناول الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين.

ما هو النظام الغذائي الخالي من الغلوتين؟

وفاق لموقع " healthline هذه خطة غذائية تستبعد الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين، والجلوتين هو بروتين موجود في القمح والشعير والذرة ينصح الأشخاص المصابين بحساسية الجلوتين بتجنب جميع الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على ما يلي:

قمح

شعير

الذرة

الشوفان في بعض الحالات

تحقق من هذه الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها المرء عند اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين:

اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين قبل إجراء الأبحاث:

هناك الكثير من الأنظمة الغذائية الخالية من الجلوتين أكثر من مجرد الاستغناء عن الخبز والحبوب التي تحتوي على القمح والبسكويت من نظامك الغذائي، تعرف على كيفية احتواء بعض الحساء المعلب على الجلوتين أو كيف تحتوي معظم ماركات صلصة الصويا على القمح (ما لم يذكر خلاف ذلك).

لا تهتم بمعرفة كيفية قراءة ملصقات الطعام مع تحذير من القمح:

يبدأ العديد من الأشخاص في اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين عن طريق مسح ملصقات الأطعمة المفضلة لديهم بحثًا عن "القمح" أو "الغلوتين" ، وحذف تلك التي تفشل في الفحص، في بعض الأحيان ، لا يحتوي المنتج على مكونات تحتوي على الجلوتين ولكن يتم إنتاجه على خطوط مشتركة أو في منشأة مشتركة ، وهو وضع يجعل انتقال تلوث الجلوتين أكثر احتمالًا. من الأفضل الالتزام فقط بالمنتجات التي تم تصنيفها على أنها خالية من الجلوتين أو خالية من الجلوتين (معيار أكثر صرامة).

لا تدرك أن الطعام الخالي من الجلوتين أو لا:

من المغري عند بدء نظام غذائي خالٍ من الجلوتين أن تستبدل ببساطة جميع الأطعمة القديمة المفضلة لديك بأطعمة مفضلة جديدة، لا تزال وجبات سريعة، ولكن تصادف أن تكون كذلك الوجبات السريعة الخالية من الغلوتين. لا تستسلم للإغراء. يمكنك الاستمتاع بالحلوى الخالية من الجلوتين والمفرقعات وجميع أشكال الوجبات الخفيفة الخالية من الجلوتين على أرفف متاجر البقالة. يجب على أي شخص تم تشخيصه بمرض الاضطرابات الهضمية أو حساسية الجلوتين غير الاضطرابات الهضمية أن يركز على صحته.

الاعتقاد بأن النظام الغذائي الخالي من الجلوتين هو الدواء:

إذا كنت تعاني من مرض الاضطرابات الهضمية أو حساسية الجلوتين، فبمجرد أن تصبح خاليًا من الجلوتين ، يجب أن يتحسن الهضم لديك، ستقل آلام العضلات والصداع وستشعر بمزيد من النشاط، لكن النظام الغذائي الخالي من الجلوتين ليس علاجًا سحريًا ، لذلك لا تتوقع أن يحل جميع مشاكلك الصحية الحالية. إذا ظهرت أي مشاكل صحية مزعجة ، فيجب عليك التحدث إلى طبيبك والحصول على حل.