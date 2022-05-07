شكرا لقرائتكم خبر عن CDC يحقق فى 100 حالة لالتهاب الكبد غير المبرر لدى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" إنها تحقق في 109 حالات من حالات التهاب الكبد الحاد وغير المبرر لدى الأطفال في 25 ولاية ومنطقة بالولايات المتحدة الأمريكية قد تكون مرتبطة بتفشي المرض في جميع أنحاء العالم.

وبحسب موقع "CNN" الأمريكي من بين هؤلاء الأطفال، احتاج 14٪ إلى عمليات زرع كبد، وتوفي خمسة أطفال، واحتاج جميع الأطفال تقريبًا - أكثر من 90٪ - إلى دخول المستشفى.

وأكد الدكتور جاي باتلر، نائب مدير الأمراض المعدية في مركز السيطرة على الأمراض، "قد لا تكون جميع حالات التهاب الكبد التي يدرسونها الآن ناتجة عن نفس الشيء".

وقال بتلر: "من المهم أن نلاحظ أن هذا وضع آخذ في التطور، ونحن نبذل قصارى جهدنا للمساعدة في فهم ما يحدث".

يمكن أن يحدث التهاب الكبد أو تورم الكبد بسبب الالتهابات وأمراض المناعة الذاتية والأدوية والسموم وعائلة من الفيروسات المعروفة بمهاجمة الكبد تسبب التهاب الكبد أ والتهاب الكبد ب والتهاب الكبد سي.

ليس من الواضح ما الذي يدفع هذه الحالات عند الأطفال الصغار، وأضاف بتلر إنه تم النظر في بعض الأسباب الشائعة لالتهاب الكبد الفيروسي ولكن لم يتم العثور عليها في أي من الحالات.

تم اكتشاف الفيروس الغدي في أكثر من 50٪ من الحالات، على الرغم من أن دوره غير واضح.



تقارير التهاب الكبد المبكر تقارير التهاب الكبد المبكر في 21 أبريل الماضى، نبه مركز السيطرة على الأمراض الأطباء إلى مجموعة من الحالات غير العادية من التهاب الكبد لدى تسعة أطفال في ألاباما.

وطلب من الأطباء ومسؤولي الصحة العامة إخطار مركز السيطرة على الأمراض إذا كانت لديهم حالات مماثلة لأطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات يعانون من ارتفاع في إنزيمات الكبد ولا يوجد تفسير واضح لالتهاب الكبد لديهم يعود إلى أكتوبر.

جاء تنبيه مركز السيطرة على الأمراض في أعقاب تقارير من إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية عن أطفال يذهبون إلى المستشفيات مصابين بالتهاب الكبد غير المبرر.

كان معظم الأطفال يتمتعون بصحة جيدة عندما ظهرت عليهم أعراض تشمل التعب وفقدان الشهية والقيء والإسهال وآلام البطن والبول الداكن والبراز فاتح اللون واصفرار الجلد والعينين - وهي علامة تسمى اليرقان.